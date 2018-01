Les salariés d'Ascométal à Hagondange connaissent le nom de leur repreneur. Ce lundi, la chambre commerciale du TGI de Strasbourg a retenu la candidature de Schmoltz & Bickenbach pour le rachat du groupe sidérurgiste, placé en redressement judiciaire cet automne.

Ascométal possède son siège social à Hagondange, et emploie 500 personnes à la fabrication d'aciers spéciaux. Le germano-suisse était en concurrence avec Liberty Steel.

Selon la CGT, le nouveau propriétaire de l'usine compte supprimer 37 postes. Mais surtout, son projet de reprise prévoit de stopper l’aciérie. Ne resterait que le laminoir et le pôle recherche. Pour faire entendre leur désaccord, les salariés sont appelés à faire grève mercredi, et à se rassembler devant le site. Car l'aciérie représente à elle seule environ 150 postes.

C'est quelque chose que nous n'acceptons pas. On nous met en permanence en concurrence entre les usines et les outils pour des questions de coûts. On ne parle jamais de l'humain, on ne parle jamais des employés." (Yann Amadoro, délégué CGT Ascométal)