Halle alimentaire, Super U, 7 magasins en zone Ouest : les projets de commerces foisonnent à Brive

Les projets commerciaux poussent comme des champignons à Brive et son agglomération, surtout dans les zones commerciales mais aussi en centre-ville. Y a-t-il de la place pour tout le monde ?

Les projets de commerces sont multiples et marqués par des échéances nombreuses en ce début d'année 2017 à Brive et son agglomération. Le centre-ville de la cité gaillarde n'est pas le plus concerné même si des choses sont dans les cartons. Là où il y a deux gros projets, c'est de part et d'autre de Brive.

Zone Est, centre-ville, zone Ouest

D'abord à Malemort, côté Est de Brive. En retoquant le recours du groupe Casino, qui voyait d'un mauvais oeil l'arrivée d'un concurrent, le conseil d'Etat vient d'ouvrir la voie au projet de Super U pour s'installer sur 3.400m² dans la zone existante. A l'Ouest de Brive, cette fois, dans la zone du Teinchurier, c'est une extension qui est dans les cartons juste à côté de l'enseigne Carrefour. Superficie : 4.240m² avec cinq moyennes surfaces, deux boutiques, et environ 70 emplois en jeu. Carrefour Property, la filiale immobilière de Carrefour, est à la manoeuvre et a dû redimensionner son projet (prévu initialement sur 11.500m²) à la demande de la mairie de Brive. Mais, avant que cela se fasse, il faut d'abord que la commission départementale d'aménagement commercial donne son avis. Elle examinera le dossier prochainement. Et si les noms des enseignes sont encore inconnus, cela devrait porter sur des commerces non-alimentaires, amener à compléter une offre accessible à 40 minutes de Brive et à même de faire contrepoids au e-commerce. Il faut dire qu'en terme d'alimentaire, l'espace est déjà fourni à Brive et ce n'est pas fini. Car dans le cadre de sa page urbaine, la municipalité envisage la construction d'une halle alimentaire dans le centre-ville, place Thiers, sur 800m² avec 16 étals disponibles.

De la place pour tout le monde ?

Tout cela ne fait-il pas trop ? Y a-t-il de la place pour tout le monde avec ce qui existe déjà ? La question peut se poser. Il y a un an, dans une note, la chambre de commerce et d'industrie évoquait "une densité commerciale en Corrèze (grandes et moyennes surfaces) nettement supérieure à la moyenne", mais sans chiffre précis dévoilé. Et on sait que l'agglo de Brive en est la tête de gondole.