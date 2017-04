Halle aux chaussures de Nancy : grève et mobilisation des salariés

Vendredi 7 avril dans la matinée, une dizaine de salariés de la Halle aux chaussures ont fait grève et se sont mobilisés devant le magasin à Nancy. Ils manifestent contre le plan social qui touche le groupe Vivarte qui provoque la fermeture de 141 enseignes dont celle de Nancy fin Août.

C'est devant la Halle aux chaussure de la rue Saint-Jean à Nancy qu'une dizaine de salariés se sont mobilisés vendredi 7 avril dans la matinée. Les salariés de la Halle qui fait partie du groupe Vivarte ont manifesté contre le plan social qui touche le groupe criblé de dettes. Une manifestation était aussi organisée à Paris devant le siège du groupe. En janvier dernier, la société de prêt-à-porter a annoncé la suppression de 700 postes et la vente d’enseignes emblématiques, comme Naf Naf, André ou Kookaï. Depuis, les salariés sont dans le flou. Dans le cadre de ce plan social, 141 enseignes la Halle aux chaussures vont fermer fin Août. Les magasins d'Écrouves et de Nancy, entres autres, sont concernés.

Laurence travaille à la Halle aux chaussure de Nancy depuis 3 ans et "ne veut pas se retrouver au chômage". Elle a peur pour son avenir car elle a la cinquantaine, comme trois autres salariés, et "cela va être très difficile pour nous de trouver du travail" explique-t-elle.

Selon les salariés le magasin de Nancy ne devrait pas fermer car il est "rentable" affirme Gérard Schneppe qui est salarié et délégué CGT de la Halle aux chaussures à Nancy. Il ne comprend donc pas cette décision :

Encore le mois dernier on a fait plus de 29% de chiffre d'affaire. On nous dit que le loyer est trop cher mais on vient de se séparer de 1.500 mètres carrés donc normalement on a toutes les conditions pour être un magasin rentable." - Gérard Schneppe