Halles de Dax : l'arrivée de la Fnac entraînera un surcoût d'1,6 millions d'euros pour le chantier

Ce mardi, le conseil municipal de Dax a officialisé l'arrivée de la Fnac à Dax annoncée il y a deux semaines. Cette officialisation a permis d'en apprendre un peu plus sur les conséquences de cette arrivée, et notamment pour le chantier. La ville estime à la louche un surcoût d'1,6 millions d'euros.

Dax, France

La toute première Fnac dans les Landes sera bien à Dax. Officialisation ce mardi soir avec une présentation du projet sans vote devant le conseil municipal de Dax. La Fnac s'installera début 2020 au premier étage des halles rénovée dont le chantier est en cours. Plus de 900 m² de surface commerciale pour la Fnac, plus de 400 000 clients ou visiteurs attendus par an dans le magasins. Tout cela, on le savait déjà. En revanche, ce que l'on a appris hier soir, ce sont les "quelques" adaptations que va devoir connaitre le chantier des Halles pour accueillir ce mastodonte commercial.

Construire un escalator sur mesure

Ce qu'on savait sur ce projet, c'est que la FNAC allait aménager elle même, et ça parait logique, son espace commercial. Peintures, moquettes, vitrines, caisses, etc. Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que les travaux pour accéder à la Fnac et pour préparer les halles à son arrivée entraîneront un surcoût pour la mairie. Un surcoût estimé à la louche par la ville à 1,6 millions d'euros.

Pourquoi ? Parce qu'explique la ville, il va falloir construire un escalator sur mesure, parce qu'il va y avoir du désamiantage supplémentaire, parce que tout simplement, cela entraîne des travaux en plus. Rappelons que le chantier des Halles c'était 12 millions d'euros de budget tout compris, 7 à 8 millions d'euros juste pour le bâtiment. Ce surcoût lié à l'installation de la Fnac, cela fait donc entre 13 et 20% d'augmentation du budget selon ce que l'on prend en compte.

Un surcoût compensé

Un surcoût compensé, dit la mairie de Dax. Comment ? Par le loyer que la Fnac versera à la ville pour l'occupation du premier étage des Halles. La ville et la Fnac on signé un bail classique dit "3-6-9" et l'enseigne versera 50 000 euros HT de loyer par an à la ville. Si on fait le calcul, il faudra donc 32 ans de loyer pour compenser ce surcoût. Sauf que la vraie compensation de cette opération est ailleurs. L'arrivée de la Fnac c'est une locomotive, une bonne nouvelle, une dynamique nouvelle pour le centre de ville de Dax en souffrance.