Halles de Nîmes : les étaliers écrivent un manifeste au maire pour éviter d'être "variable d'ajustement"

Les halles de Nîmes sont promises à une rénovation complète. La mairie veut avancer sur ce dossier, main dans la main avec la SOCRI-REIM, qui gère la Coupole. Plusieurs projets sont sur la table. Mais les 72 étaliers veulent eux aussi être totalement associés aux réflexions, et notamment éviter pendant les travaux d'être condamnés à quitter les lieux. Ils viennent d'écrire un "manifeste" à Jean-Paul Fournier, pour éviter d'être la « variable d’ajustement » de ce projet. Les étaliers expliquent, notamment, qu'ils n'envisagent pas de quitter les Halles, "non par crainte d’en être définitivement chassés mais parce que leur fermeture représenterait un véritable cataclysme économique pour les commerçant et acteurs d'un centre ville déjà moribond". Leur demande : "qu’aucun d’entre nous ne soit écarté, ni pendant la phase des travaux, ni à la réouverture des Halles rénovées."

Demande de "transparence"

Les étaliers, emmenés par leur président Vincent Vergne, réclament d'urgence "la réunion promise avec la Mairie", "au plus tard, d’ici le 12 avril prochain". "Au-delà des étaliers, avancent-ils encore, nos 350 salariés et nos clients ont légitimement besoin de certitude à l’annonce d’un calendrier d’exécution proche de la fin de notre concession".

Une délégation d’étaliers est mise en place. Elle propose de réfléchir aux côtés de la mairie "à la période transitoire des travaux et ses modalités opérationnelles ( travaux en site « semi-occupé », etc.)". Ils se veulent "réelle « force de proposition », y compris, le cas échéant, sur la prise en charge par les étaliers du financement d’une partie du projet".

"Les Halles de Nîmes se sont construites grâce aux étaliers. L’histoire montre que c’est un modèle de réussite