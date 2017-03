Rénovation des Halles de Pau : premier jour de marché sous chapiteau

A cause des travaux de rénovation des Halles de Pau, les producteurs ont été contraints de déménager leurs stands devant la médiathèque, place Marguerite Laborde, sous un chapiteau provisoire. Pendant près de deux ans et demi, les habitudes vont changer pour les clients et les producteurs.

Le "Carreau" des Halles est désormais désert, avant d'entamer les travaux de rénovation qui vont durer jusqu'en juillet 2019. D'ici là, les producteurs ont été contraints de s'installer devant la médiathèque, place Marguerite Laborde, sous un chapiteau. Le samedi, des stands prendront place également dans la cour de l'école Henri IV, toute proche.

"Il faudra se serrer un peu" — Raymonde Marque Berot, productrice de légumes à Assat.

L'espace dédié aux producteurs sous le chapiteau est nettement réduit, par rapport au carreau des Halles. "Nous aurons quelqu'un à l'arrière de notre stand, mais on fera avec", lâche Raymonde Marque Berot. La productrice de légumes venue d'Assat a réussi à placer sa marchandise et a retrouvé ses clients du lundi. "Je m'y sens bien, après il faudra passer l'été pour voir un peu la température qu'il fera dessous. On passera aussi deux hivers, on verra."

Des panneaux ont été posés pour aiguiller les clients entre les deux espaces désormais plus éloignés : celui des producteurs et celui des commerçants. Dans deux ans et demi, le Carreau des Halles aura changé de visage, puisqu'il comprendra deux niveaux.

Les habitudes vont changer pour les clients et les producteurs. Partager le son sur : Copier