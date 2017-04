Halles de Tours : Appel à projet pour refaire la vitrine !

La Municipalité de Tours a officiellement lancé un appel à projet pour redynamiser les Halles de Tours. Pas seulement, rénover le bâtiment en lui-même, mais restructurer tout un quartier pour le rendre à nouveau concurrentiel et attractif.

Redynamiser les Halles de Tours*, c'est l'ambitieux projet de la municipalité encombrée par ce bâtiment en plein cœur de ville et ses 8000 mètres carrés de locaux vides ! S'ajoute à cet encombrant héritage, la grogne des commerçants des Halles qui ressentent une baisse d'activité

Le Carreau des Halles n'a pas changé depuis 40 ans

Et le modèle de l'avis de tous : commerçants et élus est dépassé. Les commerçants se plaignent d'une baisse d'activité dûe disent-ils à la concurrence des centres commerciaux en périphérie de la ville. Les élus ont hérité d'un bâtiment ni classé, ni inscrit, qui nécessiterait une très onéreuse mise aux normes actuelles et de 8000 mètres carrés inoccupés sur 2 étages.

Aujourd'hui les Halles de Tours se résument à un parking souterrain, un rez-de-chaussée occupé par -essentiellement - des commerces de bouche.

Un projet pour redynamiser tout un quartier

Le projet devra, en effet, inclure le bâtiment lui-même, les places voisines (Victoire, du Monstre, ...) mais aussi la circulation des 14 000 véhicules chaque jour qui empruntent l'un des rares axes Nord-Sud du centre-ville, les transports en commun (7 lignes de bus passent plusieurs fois par heure à l'arrêt Halles), le stationnement : la denrée rare de ce pôle commercial qui tourne à la mission impossible les mercredi et samedi - jours de marché.

Il faut refaire la vitrine de la cité de la gastronomie

Comme le souligne le président de l'union des commerçants des Halles François Seurin, "un magasin est refait une fois tous les 7 ou 10 ans au plus, et le Carreau des Halles n'a pas connu de grande rénovation depuis 40 ans, si ce n'est l'arrivée de la climatisation" au rez-de-chaussée du bâtiment où se trouvent l'ensemble des commerces.

Le Maire de Tours a cité des exemples de rénovation - les Halles de Florence en Italie ou de Barcelone en Espagne - qui sont devenues aussi des attractions touristiques. "Les commerçants des Halles sont prêts à participer à cette redynamisation" dit Christian Robert le président de la copropriété des Halles "mais il ne peut s'agir que d'initiatives privées comme ailleurs en centre-ville en matière de commerce"

Pour les étages et le parking, la ville et Tours + sont copropriétaires et eux souhaitent non seulement qu'on leur apporte des idées mais des idées avec des investissements précise le Maire de Tours Serge Babary, car même si aucun chiffre ni aucune évaluation n'a été avancée, la facture sera élevée

L'appel à projets ou plutôt à investisseurs est donc officiellement lancé, la sélection du lauréat aura lieu au 1ier trimestre 2018

*En 2016, les Halles de Tours ont fêté leurs 150 ans. Les Halles de Tours sont nées en 1866 sur une réalisation de l’architecte Gustave Guérin, installées sur la place d’Aumont, actuelle place Gaston Pailhou, où se tenait déjà un grand marché extérieur.