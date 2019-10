Une boutique éphémère Halloween pour réanimer le centre-ville

Le Mans, France

C'est Halloween avant l'heure dans certains commerces du Mans. Officiellement, la fête pour les enfants c'est aujourd'hui, mais une boutique éphémère a déjà ouvert ses portes hier matin dans le passage du Commerce en centre-ville. Le principe est simple : chaque enfant qui vient déguisé ou avec un dessin à donner peut repartir gratuitement avec un seau de bonbons ou un jouet d'Halloween.

Atelier dessin pour ceux qui viennent les mains vides © Radio France - Adrien Toffolet

Une opération lancée par l'association J'aime le commerce de proximité. Une façon ludique et amusante pour les commerçants, qui subissent la concurrence des grandes surfaces en périphérie, d'animer le centre, de le redynamiser. Et ça marche. Parmi les visiteurs, il y a les habitants du Mans, mais aussi des communes aux alentours. Damien, par exemple, a fait son dessin. Il est venu déguisé tout en noir avec un masque de fantôme, sur les bons conseils de sa maman Sandra : "on a mis le déguisement, ensuite on a été a un rendez-vous dans le centre chez un orthoptiste et comme on avait entendu parler de l’événement, on termine par la boutique pour avoir des bonbons."

Attirer les clients grâce aux animations

Les enfants repartent avec des bonbons ou un jouet © Radio France - Adrien Toffolet

Pour Sandra la maman, c'est aussi la satisfaction de participer à une opération utile pour les commerces de centre-ville : "des initiatives comme ça, ça fait un peu bouger les villes, les communes. Nous on est pas du Mans, on est de Mulsannes, mais c'est important de venir, il faut jouer le jeu." Mission accomplie donc pour Philippe Guider de l'association J'aime le commerce de proximité qui organise l'événement. "Dynamisons de centre-ville, ce cœur de ville. Qu'est-ce qui le dynamise ? Ce sont les clients ! Et comment on fait pour remplir les boutiques de clients ? Amenons de l'offre ! Comment ? Avec des animations !", explique t-il entre deux récupérations de dessins et deux séances de photos avec son déguisement.

Reste à mobiliser un maximum de commerces pour suivre la même logique d’attractivité. Certains décorent déjà leurs vitrines ou offrent des bonbons à leurs clients, mais Philippe Guider regrette parfois le manque d'investissement de certains commerces qui ne saisissent pas l'occasion d'offrir de la visibilité et du bon-vivre au centre-ville. Et puis, il y a un avantage avec la distribution de bonbons à Halloween.On dynamise dans le centre l'activité des commerces, mais potentiellement aussi celle des dentistes...