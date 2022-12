Hambach : les panneaux solaires espérés vont finalement s'éclipser, les créations d'emplois aussi

Rec Solar annonce, ce jeudi, que son projet d'implantation d'usine de panneaux photovoltaïques ne verra pas le jour sur l'Europole 2. Cette ancienne entreprise norvégienne, passée depuis sous pavillon indien, prévoyait d'investir en Moselle, plus de 700 millions d'euros et de créer 2500 emplois.

Joint par France Bleu Lorraine, la direction de la communication de REC Solar indique que son projet mosellan " est mis en pause, car le contexte en Europe a changé ! ".

Dans le même temps, cette entreprise annonce maintenir ses investissements en Inde. Rappelons que c'est un groupe indien, qui a racheté Rec Solar en octobre 2021.

Onze mois plus tôt, en novembre 2020, cette entreprise alors norvégienne, présentait son ambitieux projet mosellan : un investissement initial d'un milliard d'euros, la construction de deux unités de production de panneaux solaires et d'un centre de recherche et de développement. A l'époque, le plan financier n'est pas encore bouclé. Et malgré le soutien de l'Union Européenne, le projet est repoussé. Il est désormais stoppé.

Pour les élus du secteur, c'est la douche froide. Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, doit lire, ce soir, à 18h30, une déclaration devant les élus communautaires réunis en séance plénière. Son objectif désormais : trouver un ou plusieurs nouveaux entrepreneurs qui seraient intéressés par les 31 hectares de l'Europole 2 de Hambach