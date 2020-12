Hambach : un projet de méga-usine de panneaux solaires avec 2500 emplois à la clé

A Hambach, des panneaux solaires qui pourraient faire oublier la petite smart. La société norvégienne REC Solar a présenté ce jeudi 10 décembre, par visio-conférence, les grandes lignes de son projet de méga-usine de panneaux photovoltaïques.

C’est la première fois que ses dirigeants prennent la parole et leur projet est faramineux : un investissement d’un milliard d’euros, la construction de 2 unités de production, d’un centre de recherche et de développement (près de 15 hectares en tout) et la création de 2500 emplois sur l’Euro Pôle 2 pour produire à partir de 2025 plus de 9 millions de panneaux solaires par an.

Si des travaux de terrassement ont déjà débuté sur place à l’initiative de la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluence qui a dépensé sur place plus de six millions d'euros, le projet n’est pas encore totalement ficelé ! " Une décision finale sera prise avant la mi-mars " , indique Cémil Seber le directeur général de REC Solar.

Cémil Seber, le directeur général de REC Solar Copier

Si l'implantation se confirme, L'usine mosellane de REC Solar serait l'une des plus grandes du genre en Europe, avec celle que projette aussi le groupe Meyer-Burger en Allemagne. Selon les dirigeants du groupe norvégien qui compte déjà un site de production à Singapour, lra demande en Europe est " importante " ! Cette production sera destinée aux particuliers et aux entreprises.

La phase de concertation préalable de ce projet débutera ce lundi et se poursuivra jusqu’au 8 février prochain, via un site internet dédié et des réunions publiques, si le contexte sanitaire le permet.