Nantes : 800 hamburgers distribués gratuitement aux étudiants

Le restaurant Berlin 1989 offre 800 repas aux étudiants à Nantes. La moitié a été distribuée mercredi 7 avril, l'autre l'est ce mercredi. Au menu : des hamburgers et des sourires.

À peine midi et la file d'attente s'allonge déjà devant le restaurant Berlin 1989 à Nantes. En quelques heures, 400 étudiants passent récupérer un repas gratuit. Au menu : hamburger et frites. Bilal étudie à Centrale, avec la crise il a perdu son job dans un musée, et les petits plaisirs qui vont avec. "Même si on peut manger des repas à 1€ au Resto U, on a rarement des hamburgers. Donc c'est un repas qui fait du bien en semaine, et ça change des pâtes !"

" Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui pensent à nous"

Même bonheur pour Olympe, étudiante en histoire de l'art. "On fait une pause, on sort de chez nous... Et on mange du gras ! Donc ça fait du bien au moral." Derrière elle, les étudiants défilent, sourire aux lèvres. C'est le cas de Charlotte : "Ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens qui pensent à nous, qu'on n'est pas tout seul dans cette période compliquée."

Sourires des clients... et des employés

L'opération réconforte les étudiants... Et les employés ! Jean-Baptiste est serveur, et il est ravi de participer. "Ça fait du bien de revenir au travail, d'avoir un moment entre collègues... Et de revoir les clients."

Le restaurant nantais a dû déployer toute une logistique pour pouvoir servir 400 repas en quelques heures. © Radio France - Mathilde Ansquer

Pour permettre à ces 400 burgers d'être dégustés, il a fallu mettre sur pied toute une logistique. "Les coûts sont pour moitié assumés par nos fournisseurs et l'autre moitié vient d'une cagnotte en ligne, explique Thomas Dufour, le gérant. On a récolté 2.700 euros en huit jours. Pour diffuser l'information, on s'est appuyé sur une agence de communication, qui a pris contact avec l'Université et des associations." Et le succès est au rendez-vous : les 800 burgers ont été réservés en moins de 24 heures.