Travailleurs handicapés: 3,8% de personnes handicapées travaillent dans les entreprises au lieu de 6%

"Ce dispositif Epop (empowerment and participation of persons with disabilities – pouvoir d’agir et participation des personnes en situation de handicap) est un système d'accompagnement par les pairs, pour développer le pouvoir d'agir, rien de tel qu'une personne qui a déjà vécu ça, elle-même en situation de handicap pour donner confiance à la personne", précise Sophie Cluzel.

"C'est une initiative de plusieurs associations pour développer ce réseau de pairs accompagnants. Nous allons avoir un programme de formation et de développement sur la France entière et nous allons avoir des ateliers pour faire grandir cette confiance en soi. Nous sommes en train de voir comment cette prestation pourra être rémunéré, ces expériences sont financées par l'Etat. Ce sera un budget sur 2 ans de près de 500 000€ financé par l'Etat et par l'Agefiph qui récolte les contributions des entreprises qui n'atteignent pas les 6%."

Sophie Cluzel est aussi venue lancer le numéro vert unique le 0800 360 360 pour venir en aide aux personnes en situation de handicap en cas de problème. "Il a été mis en place en urgence à la sortie du premier confinement, pour répondre au besoin de répit des familles, au besoin d'accès aux soins. Nous le développons c'est la porte d'entrée unique pour les personnes pour éviter qu'elles errent."

"Actuellement 3,8% de personnes handicapées travaillent dans les entreprises, mais ça fait 30 ans qu'on doit être à 6%. Je développe le job coaching pour aider les entreprises à recruter. Il y a surtout un plan de relance inclusif: 4000€ d'aides à l'emploi pour une embauche d'une personne en situation de handicap quelque soit son âge, 8000€ pour l'apprentissage".