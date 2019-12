Handicap : 65 000 euros versés cette année grâce à la récolte des bouchons en Normandie

L'association Bouchons 276, qui récolte les bouchons de bouteilles en plastique afin de les revendre à des sociétés de recyclage, a versé pour plus de 65 000 euros d'aide en 2019 à des personnes en situation de handicap.

Rouen, France

Quand vous mettez vos bouchons en plastique de côté et que vous les apportez à un point de collecte, ils sont ensuite revendus à des sociétés de recyclage. Et l'intérêt est double : les bouchons sont recyclés et l'argent récolté est reversé à des situations de handicap.

Des aides pour financer du matériel

L'association Bouchons 276, qui récupère ces bouchons, vient d'annoncer le versement de 39 450 euros. "Il s'agit de la deuxième vague d'aides, nous avons reversé sur l'année 65 350 euros à 59 normands en situation de handicap", explique Dab Delaporte, le président de l'association.

"Ce sont des aides financières pour financer du matériel, entre 100 et 2 000 euros, poursuit-il. Souvent on pense fauteuil roulant, mais ce sont des aménagements de salle de bain, de véhicule adapté, des prothèses, l'éducation de chiens guides, etc."

Depuis 2003, le montant total des aides reversées dépasse les 673 000 euros. Les bouchons (196 tonnes cette année), une fois recyclés, deviennent eux des éléments non alimentaires en plastique comme des pare-chocs, des meubles de jardin, etc.

A la dernière rentrée scolaire, Bouchons 276 a lancé un "challenge" pour sensibiliser les écoliers. "Nous sommes très sollicités pour aller dans les écoles de Seine-Maritime et de l'Eure", conclut Dab Delaporte.

Toutes les informations sur l'association et ses actions sont sur son site Internet ou sur sa page Facebook.