Handicap : à Blain, un espace "bien-être" pour les jeunes de l'IME Frida-Kahlo

Le congrès national de l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) consacré aux personnes en situation de handicap se tient en ce moment à Nantes, du 24 au 26 mai 2023, à la Cité des congrès. Pour l'occasion, France Bleu Loire océan vous emmène à l'Institut médico-éducatif de Blain, l'IME Frida-Kahlo en Loire-Atlantique, où 45 jeunes atteints de troubles autistiques sont accueillis et ont à leur disposition depuis quatre ans plusieurs salles pour assurer leur bien-être au quotidien.

ⓘ Publicité

La salle consacrée à la sexualité permet aux enfants d'exprimer leurs émotions via un tapis doté d'émoticônes © Radio France - Léonie Cornet

La visite commence par une salle sombre, pleine d'objets fluorescents. Marleen Salon-Westerink, la directrice de l'IME, nous guide : "L'idée, c'est de jouer et d'être dans l'interaction, puis dans la relaxation, explique-t-elle. Le pendant de cette salle, c'est la salle blanche, où il n'y a aucune stimulation. C'est davantage une salle de repos, mais elle correspond mieux à certains jeunes."

Lorsque l'on avance encore dans ce bâtiment circulaire, des bruits de percussions se font entendre : "Juste à côté, nous avons une salle de musique, qui est un super média. Que l'on parle ou pas, tout le monde peut faire de la musique, se réjouit-elle. Nous avons la chance, dans l'équipe, d'avoir des professionnels qui ont une formation musicale."

Un fauteuil pour "rassembler son corps"

Autre salle, vide cette fois, avec simplement un étrange fauteuil au centre de la pièce, conçu par Alexia Audrain : "Quand on s'installe dedans, on ressent de fortes pressions sur le corps, explique-t-elle. On comprend que l'on est là, et présent ici dans l'espace. Souvent, on dit que les personnes atteintes de troubles autistiques ont l'impression d'avoir un corps morcelé, et là, de ressentir ces pressions, ça permet aux jeunes de rassembler leurs corps."

Balnéo, salle de motricité, et même une salle pour parler ouvertement de sexualité. Ces différents espaces font le bonheur des jeunes de l'IME, comme Maëlle, 19 ans : "Cela me fait du bien et cela me détend, confie-t-elle. Cela me permet de bien me sentir dans mon corps."

L'entrée de l'IME Frida-Kahlo de Blain, en Loire-Atlantique © Radio France - Léonie Cornet

Les parents voient, eux aussi, une différence. Stéphanie est la maman de Mylann, 13 ans : "Il a des moments beaucoup plus calmes, il arrive à se poser, explique-t-elle. Il respire mieux. Ces exercices, ce sont des choses qui ont été travaillées ici, et qu'il reproduit à la maison. C'est là que l'on voit les bénéfices."

Un établissement qui a coûté 4 millions d'euros

L'IME Frida-Kahlo de Blain a été entièrement rénové il y a quatre ans, en 2019, pour notamment intégrer cet espace. L'établissement a coûté au total quatre millions d'euros, et a été en partie financé grâce aux dons réalisés auprès de l'Adapei 44 et par la ville de Blain. Il existe 19 IME en Loire-Atlantique, 6 en Vendée. Insuffisant selon les professionnels, car d'après la directrice, plus de 80 enfants sont sur liste d'attente pour avoir une place rien qu'à l'IME de Blain.