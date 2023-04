Handicap : fauteuils roulants remboursés, gares accessibles, 70 mesures annoncées par le gouvernement

L'Élysée doit annoncer ce mercredi "70 mesures fortes" pour les douze millions de Français concernés par le handicap et les huit millions d'aidants, lors de la 6e Conférence Nationale du Handicap (CNH) que préside Emmanuel Macron, un rendez-vous boycotté par le Collectif Handicaps qui dénonce "un manque" d'ambition. Organisées tous les trois ans, les CNH donnent le cap des politiques publiques du handicap.

Quatre thématiques sont ciblées cette année : l'accessibilité, l'école et l'université inclusives, l'emploi et l'accès "aux droits et à l'offre médico-sociale", indique l'Élysée. Ces 70 mesures "ont vocation à être déployées immédiatement".

Parmi elles, l'objectif de rendre les "158 gares prioritaires nationales" accessibles pour tous les handicaps, moteurs et sensoriels, à l'horizon 2027, grâce à une enveloppe budgétaire de 400 millions d'euros, a indiqué la ministre chargée des personnes handicapées Geneviève Darrieussecq mercredi dans Le Figaro. La moitié seulement sont aujourd'hui accessibles.

Pour améliorer l'accueil des enfants handicapés dans l'école ordinaire, une expérimentation va être lancée pour permettre à des établissements scolaires de nouer des partenariats avec des "équipes mobiles d'éducateurs spécialisés, orthophonistes, psychomotriciens", a-t-elle ajouté. À la rentrée 2022, 430.000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, soit un tiers de plus qu'en 2017. Mais les établissements peinent souvent à bien les accompagner et près d'un sur dix reste non scolarisé.

La conférence sera aussi l'occasion d'annoncer le remboursement à 100% de fauteuils roulants manuels et électriques "en supprimant le reste à charge", a appris l'AFP de sources au sein de l'exécutif.

Boycott d'associations

Le Collectif Handicaps, qui réunit 52 associations, a décidé de boycotter cette conférence en critiquant un "manque de concertation". L'Élysée a répondu que l'événement a été préparé pendant six mois, au fil d'une quarantaine de réunions, avec 500 intervenants. Finalement, 27 membres du gouvernement, dont la Première ministre Elisabeth Borne, des élus, les collectivités locales, administrations, associations, entreprises et syndicats doivent y participer.

Le Collectif, qui fustige un "manque apparent d'ambition", a décidé de boycotter la conférence, après avoir demandé en vain son report ou le droit de "pouvoir interpeller directement le chef de l'État" pendant la CNH, a expliqué son président Arnaud de Broca, faisant état d'un "mécontentement général" des associations. Pour lui, cette CNH doit être l'occasion de corriger les manquements soulignés par le Conseil de l'Europe, dans un rapport publié mi-avril.

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) de cette organisation internationale basée à Strasbourg et distincte de l'UE a reproché à la France de ne pas remédier efficacement aux problèmes liés à l'inclusion des enfants et adolescents handicapés dans les écoles ainsi qu'aux difficultés des personnes handicapées à accéder aux services de santé.

Le Collectif réclame "une politique volontariste avec une programmation budgétaire pluriannuelle qui permette de mettre en œuvre l'accès effectif des personnes handicapées à leurs droits : droit d'avoir une éducation, un emploi, de se déplacer, de faire ses achats, d'être soigné, etc", explique son coordinateur Stéphane Lenoir. La moitié seulement des établissements recevant du public (ERP) sont engagés dans une démarche de mise en accessibilité et 3% des 309 stations de métro parisiennes sont accessibles aux handicapés, relève aussi APF France Handicap.