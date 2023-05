Handicap : le fabricant de fauteuils roulants Whill choisit Dijon pour installer son siège en France

C'est un outil précieux pour ceux qui ont du mal à se déplacer ou qui ne peuvent pas du tout se servir de leurs jambes. La grande marque japonaise de fauteuils roulants Whill installe son siège français à Dijon. Entretien avec Guillaume Legendre, son directeur.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Bourgogne : Pourquoi avoir choisi la ville de Dijon pour installer le siège de France Whill ?

Guillaume Legendre : J'avoue que j'ai fait un peu le forcing et le lobbying puisque je suis originaire de Dijon. J'ai grandi ici. Whill, c'est une marque japonaise qui s'installe en Europe depuis quelques années. L'idée, c'était de s'installer en France vraiment en nom de marque et de ne plus passer par un importateur. J'ai réussi à les convaincre que Dijon, au delà de mon affection pour la ville, était une ville dynamique. Elle est idéalement localisée pour les transports puisqu'on a une activité sur toute l'Europe. Donc en terme de logistique, c'est assez central et bien desservi à part l'aéroport qui nous manque mais on a les autoroutes. Pour notre activité, c'est très pratique. Et puis voilà, Dijon est en plein développement et essaye d'attirer des entreprises, donc c'était une bonne dynamique pour nous aussi.

Vendredi dernier, vous avez participé à une projection en avant première du film "Invincible été" au cinéma Olympia à Dijon. C'est un film sur la maladie de Charcot. Vous êtes partenaire. Il y a besoin de visibilité, de faire du placement de produit ?

On a vécu un moment très fort vendredi soir avec l'avant première. Olivier Goy est l'un de nos utilisateurs à la base, avant d'être un ambassadeur, c'est lui qui avait choisi le produit. Il nous a contactés pour nous parler de ce documentaire et de son amour pour le fauteuil et la manière dont ça a changé sa vie en terme d'acceptation du passage au fauteuil roulant, puisque c'est une maladie dégénératrice, donc ça a été compliqué d'accepter le passage. Et le côté design de Whill l'a vraiment aidé. Au delà de ça et du placement de produit, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur puisqu'on a vraiment sympathisé avec Olivier et j'invite toutes les personnes à aller voir le documentaire pour comprendre la personne qu'il est, le message qu'il porte. Et on était très heureux d'être la voix d'Olivier le temps d'un soir à Dijon. C'est un documentaire évidemment très émouvant.

Qu'est ce qu'ils ont de particulier, justement, vos fauteuils ? Ce sont quasiment des véhicules, en fait ?

Oui, c'est ça. On ne parle presque plus de fauteuil roulant, mais de solution de mobilité. Et Olivier l'appelle même son "meilleur ami" au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on a essayé de créer une solution déjà facile à transporter, qui se démonte en trois parties. Contrairement à beaucoup de nos concurrents qui sont des fauteuils très lourds où il faut des véhicules adaptés, là, on peut facilement le démonter en quelques secondes et puis le charger dans n'importe quel véhicule. Et puis surtout, le côté design. En fait, le créateur de la marque a créé ce produit pour son ami qui était de plus en plus renfermé parce qu'il n'acceptait pas le passage au fauteuil. Et il a voulu créer une solution design et vraiment miser là dessus et créer quelque chose de beau. C'est paradoxal quand on parle d'un fauteuil roulant, on n'a pas forcément envie de dire que c'est beau. Mais voilà, on a essayé de créer quelque chose de très design.

INVINCIBLE ÉTÉ Bande Annonce VF (2023, Documentaire) Olivier Goy, Stéphanie Pillonca