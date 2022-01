Harmonie Mutuelle va distribuer des culottes menstruelles bio à ses jeunes adhérentes dans l'Hérault

La mutuelle Harmonie Mutuelle a décidé de distribuer gratuitement une culotte menstruelle bio à 380 jeunes femmes héraultaises et plus de 3000 femmes en Occitanie, âgées de 18 à 25 ans. Un geste pour le pouvoir d'achat et pour l'environnement.

La mutuelle a décidé de reverser de cette manière l'économie qu'elle réalise depuis le 1er janvier 2022. En effet désormais, la sécurité sociale rembourse 100 % de la pilule aux femmes de moins de 26 ans. Frédéric Malfilatre, directeur régional d'Harmonie Mutuelle, explique "qu'une étudiante sur trois a des difficultés à financer ses protections périodiques et donc par ce geste, on est dans notre politique de préserver la santé de nos adhérents".

Une culotte à 39 euros pièce que les adhérentes recevront par la Poste après avoir signalé par sms qu'elles étaient intéressées par cette offre.

Le choix du prestataire n'est pas dû au hasard. Elia Lingerie est une entreprise locale, basée dans le Gard "qui respecte une notion de qualité de vie au travail pour ses salariés et une empreinte écologique positive" précise Frédéric Malfilatre qui ajoute "qu'Harmonie Mutuelle a créé un fond d'investissement doté de 200 millions d'euros qui a pour objectif de financer les entreprises qui préservent les emplois dans notre territoire".

La culotte menstruelle bio permet de réduite les déchets. Sa durée de vie est de cinq ans en moyenne contre moins d'une journée pour une protection périodique jetable. Ce qui correspond là aussi à l'objectif d'Harmonie Mutuelle de baisser de 3% à 6% son empreinte carbone chaque année.