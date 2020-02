Charcuterie : la Ligue contre le cancer, l'appli Yuka et l'ONG Foodwatch demandent l'interdiction des nitrites

Des nitrites, sous diverses formes, on en trouve dans plus de 12 000 produits alimentaires vendus en France. A commencer par les charcuteries et notamment le jambon à qui ils donnent leur couleur rose et dont ils allongent la durée de conservation. Mais aussi dans les saucisses ou le pâté.

La charcuterie industrielle a d'ailleurs été classée comme agent cancérigène pour l'homme, il y a cinq ans. C'est le seul aliment dans ce cas mais tous les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur ce classement.

Quatre additifs à guetter

Les associations demandent précisément l'interdiction des quatre additifs suivants : E249, E250, E251 et E252. Simultanément, un député a lancé une campagne pour convaincre les candidats aux élections municipales de mars de s'engager, s'ils sont élus, à supprimer les nitrites dans les cantines de leurs villes. Les trois associations ont aussi lancé une pétition qui a recueilli plus de 180 000 signatures à ce jour.

Le succès des produits sans nitrites

Les consommateurs n'ont pas attendu pour préférer des produits sans nitrite. Ils représentent déjà presque 3 % du marché de la charcuterie en grande distribution. C'est un segment de marché qui augmente plus vite que le bio. Même si les produits sans nitrites coûtent 20 % plus cher et se gardent moins longtemps.