Harold Lemaitre, le nouveau manager de centre-ville du Mans, veut lutter contre les locaux commerciaux vacants

Après le lancement de l'office du commerce et de l'artisanat en juin dernier, un manager de centre-ville a été recruté au Mans. Il s'agit d'Harold Lemaitre, qui a pris ses fonctions fin septembre, avant d'être présenté à la presse ce mercredi 17 novembre. Fils de commerçants manceaux, ce diplômé d'école de commerce de 35 ans a pour objectif de redynamiser l'activité économique en luttant notamment contre les locaux vacants.

C'est une forme de retour aux sources, pour lui qui explique avoir travaillé dans "l'opposé du commerce de proximité : la vente en ligne" pour des entreprises comme Amazon. "Ça va créer une réelle dynamique, pour lutter contre tout ce qui est vacance commerciale, d'enlever ces friches là et d'y apporter des commerces qui ne sont pas forcément dans le centre-ville", explique Johann Rouers, directeur du centre commercial des Jacobins et vice-président de l'association des commerçants des Jacobins.

"Une offre diversifiée et qualitative"

Ce manager de centre-ville a entre autres pour missions de démarcher les enseignes, "mais le but du Mans ce n'est pas seulement d'avoir des franchisés ou de grosses enseignes", explique Harold Lemaitre. "On veut vraiment une offre diversifiée et qualitative, ça peut être des artisans ou des producteurs qui sont aujourd'hui dans de plus petites villes de la Sarthe et qui cherchent à se développer au Mans."

Pour le moment une phase d'analyse est menée pour identifier les secteurs qui pourraient être développés. Il prend pour exemple le haut-de-gamme avec "l'impression qu'il y aurait peut-être certains manques en comparaison avec d'autres villes de notre taille", poursuit-il. "Mais là, on se laisse jusqu'à la fin de l'année pour y réfléchir et budgétiser les projets." Des premières actions devraient être entreprises au premier trimestre 2022.