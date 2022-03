Haropa port: une nouvelle usine de sucre devrait voir le jour sur le site de Rouen

C'est l'entreprise AKS, venue de Dubaï et spécialisée dans le sucre qui a été retenue par Haropa Port pour s'installer sur la zone de Grand-Couronne-Moulineaux. Cette usine devrait produire entre 650 et 850 tonnes de sucre par an. A la clé, près de 300 emplois directs et 1000 emplois indirects.