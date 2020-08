Hasparren (64) et Isle-Jourdain (32) : le groupe Lauak va licencier 198 salariés

Coup de tonnerre dans la sous traitance aéronautique. Lauak va licencier ! Le groupe basque travaille pour Airbus mais aussi Boeing et d'autres constructeurs comme Dassault ou encore Bombardier. 198 licenciements sont prévus autour d'Hasparren et Isle-Jourdain.

Le sous traitant aéronautique basque travaille pour Airbus mais aussi Boeing et d'autres constructeurs comme Dassault ou encore Bombardier. Ce secteur aéronautique se trouve totalement à l'arrêt depuis l’épidémie de COVID mais aussi les retombées du scandale Boeing.

L'usine Lauak à Ayherre © Radio France - Jacques Pons

Selon les études économiques, les revenus des compagnies aériennes vont diminuer de moitié cette année ! Du coup, les commandes d'avions subissent des annulations en cascade. Lauak et son groupe d'usines sera largement touché.

198 suppressions d'emplois

On le redoutait, le dernier Conseil Social Economique tenu par Lauak la semaine dernière l'a confirmé. Le 31 juillet dernier, une procédure de licenciement collectif a été annoncé aux représentants du personnel. Au total, 198 suppressions de postes sont prévus dans le groupe.

Extrait du CSE de Lauak le 31 juillet 2020 © Radio France - Jacques Pons

Un quart de l'effectif du Pays Basque disparaîtra

138 suppressions de postes dans les usines d'Ayherre et Hasparren. 60 dans l'usine gersoise de l'Isle-Jourdain. Dans les deux sites c'est une véritable saignée. Un quart des effectifs à Hasparren et Ayherre. Plus de la moité à l'Isle Jourdain. Sont principalement touchés les employés travaillant dans les secteurs de la soudure, la chaudronnerie et le formage.

C'est le cœur de métier de Lauak qui travaille pour plusieurs constructeurs dont plus de la moitié de son chiffre d'affaires pour Airbus (60%) Viennent ensuite Bombardier, Boeing, Safran.

La soudure, activité reine chez Lauak © Radio France - Jacques Pons

Pour le moment le groupe Lauak refuse de réagir, renvoyant au mois de septembre. C'est à ce moment là en effet que les salariés sauront qui partira ou qui restera. Le plan de licenciements sera lancé fin octobre.