Haubourdin : le PSE qui prévoit 170 suppressions de postes validé par l'administration

L'administration vient de valider le plan social chez Cargill à Haubourdin (Nord) qui prévoit près de 170 suppressions de postes. La CGT et son avocat vont déposer un recours devant le juge des référés prochainement.

Ce sont près de 170 postes qui sont menacés, sur les près de 320 que compte le site de Cargill à Haubourdin, à côté de Lille. Le plan social (PSE) prévu dans l'entreprise spécialisée dans l'amidon vient d'être validé par la Direction régionales des entreprises (Directe), une branche de l'administration, ce lundi 17 août. Il s'agit d'une étape dans ce dossier, qui mobilise les syndicats depuis maintenant près d'un an. La CGT va déposer un recours ces prochains jours.

La riposte des salariés

Le délégué syndical CGT chez Cargill à Haubourdin, Dorian Vallois, promet de maintenir le combat : "ça ne va pas nous empêcher d'intenter d'autres actions en justice (..) On va saisir le juge des référés pour tenter de suspendre et de faire annuler le PSE", détaille le délégué syndical. Dorian Vallois est un peu amer sur l'absence de soutien de la part du gouvernement : "On a tourné à plein régime pendant le confinement (...) le gouvernement malgré ses beaux discours sur la souveraineté économique du pays a validé le plan de PSE de la direction" regrette le représentant de la CGT.