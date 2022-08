Hausse des charges chez Hauts-de-Seine Habitat : la CLCV va saisir la justice

L'association de consommateurs CLCV va saisir la justice et juge "irrecevable" la hausse des charges pour 24 000 locataires du bailleur social Hauts-de-Seine Habitat à cause de la flambée du prix du gaz provoquée par la guerre en Ukraine.

L'association de consommateurs CLCV assure sur France Bleu Paris mardi 23 août qu'elle va saisir la justice sur la hausse des charges pour 24 000 locataires de Hauts-de-Seine Habitat, premier bailleur du département. La facture de chauffage collectif explose cet été, le bailleur anticipe une hausse des prix sur ses prochaines factures à cause de la flambée du gaz provoquée par la guerre en Ukraine.

"C'est totalement irrecevable comme argument puisqu'en ce qui concerne le bailleur, pour l'instant, il n'a produit aucune facture, aucun justificatif. On est dans l'opacité la plus complète, dénonce sur France Bleu Paris Guillaume Aichelmann, chargé de mission logement social à la CLCV. Nous allons évidemment contester cette hausse en justice puisque nous estimons que les locataires n'ont pas à se retrouver avec une hausse de 100 €, voire même 200 € par mois liée au chauffage." Selon Guillaume Aichelmann, cette augmentation de facture "dramatique" aurait pu être évitée malgré la guerre en Ukraine : "Il y avait possibilité d'avoir des contrats à prix fixes et des moyens de limiter la casse, que ce soit en faisant des étalements de paiements ou en mettant en place des systèmes d'aides comme le Fonds de solidarité pour le logement."

Le bouclier tarifaire en cause

Le chargé de mission à la CLCV dénonce aussi les "trous dans la raquette" du bouclier tarifaire du gouvernement, il regrette le plafond qui a été défini à partir duquel il ne s'applique plus. Guillaume Aichelmann appelle donc le gouvernement à "augmenter le bouclier tarifaire" et à "le maintenir jusqu'à la fin de la période de chauffe, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars minimum." Le dispositif est pour l'instant censé disparaitre au 1er janvier 2023.