Hausse de 0,6% du chômage en décembre en PACA

Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,8% en France en décembre et de 0,6% en PACA. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 326 280 chômeurs sans aucune activité. Sur un an, le nombre de chômeurs recule de 0,6% dans la région.

Le chômage a progressé de 0,6% en décembre en PACA et de 1,4% sur trois mois, mais recule de 0,6% sur un an. En France, ce nombre augmente de 0,8% le mois dernier mais diminue de 0,5% sur trois mois et de 3% sur un an.

+0,6% dans les Bouches-du-Rhône et +1,4% dans le Var

Les Bouches-du-Rhône comptent 136.600 demandeurs d'emploi. Le chômage progresse de 0,6% dans les Bouches-du-Rhône en décembre et de 0,5% sur un an. Une progression qui concerne sur un mois les moins de 25 ans (+1,2%) et les 50 ans et plus (+0,3%).

Dans le Var, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,4% sur un mois et diminue de 1,7% sur un an. Le Var compte 92.460 chômeurs.

+0,7% dans la métropole Aix-Marseille-Provence

Fin décembre 2016, dans la métropole Aix-Marseille-Provence, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 127.420.

Ce nombre augmente de 1,4 % sur trois mois (soit +1.720 personnes). Il progresse de 0,7 % sur un mois et de 0,8 % sur un an.