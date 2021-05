Hausse de 37% du nombre d'apprentis dans les Vosges sur 1 an

Maxime 17 ans a très vite trouvé sa voie. rompant avec des études subies, le jeune homme a très vite opté et sans regret dit-il pour une formation de boulanger. La certitude de trouver un emploi à l'issue de son cursus, et ainsi d'éviter les "galères" dans la recherche de stages introuvables dans un contexte d'épidémie et d'incertitude économique. Même trajectoire de spécialisation pour Emma âgée de 20 ans. Après un bac pro et un BTS sanitaire et social, la jeune femme a choisi une formation de préparatrice en Pharmacie. "On est sûr que derrière il-y-a plein de postes et des places assurées" souligne Emma qui avoue que la crise sanitaire a joué un rôle dans son choix.

Avec la reprise qui se dessine progressivement "toutes les entreprises ont besoin d'apprentis" se félicite Manuela Burollet. La directrice du pôle des métiers d'Epinal constate l'engouement des jeunes et des employeurs pour des spécialisations à responsabilités. Le taux d'insertion est élevé. De 70 à 75% selon les diplômes.

Malgré les aides de l'Etat à l'embauche, toutes les filières ne sont pourtant pas logées à la même enseigne. "Sur la boucherie on a beaucoup de demandes des professionnels, mais peu de candidats, alors que la situation est inverse pour les secteurs automobile et esthétique-coiffure" explique Sandrine Aubert, responsable du développement de l'apprentissage.

Le Pôle des métiers d'Epinal recense déjà 250 demandes d'inscriptions pour l'année 2021/2022.