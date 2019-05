Hausse de l'allocation adulte handicapé : une amélioration en trompe-l’œil pour la FNATH en Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

Plus d'un million de personnes la touchent en France. L'AAH va augmenter à l'automne de 40 euros après une hausse de 50 euros il y a 6 mois. L'allocation adulte handicapé atteindra alors 900 euros par mois. "C'est mieux, mais on reste toujours en dessous du seuil de pauvreté, qui est à 1.026 euros par mois", note Muriel Raynaud-Laurent. Si on n'atteint pas ce seuil, "impossible d'être un citoyen à part-entière", résume la secrétaire de la FNATH en Haute-Vienne. Elle répondait à 8h15 aux questions d'Alain Ginestet sur France Bleu Limousin.

Une refonde des différents types d'aides avec des conditions différentes

Ce qui inquiète surtout la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés, c'est la suppression du Complément de Ressources, qui serait refondu avec la Majoration de Vie Autonome. "Les conditions ne sont pas les mêmes, et les montants non plus !", explique Muriel Raynaud-Laurent, "et beaucoup de personnes qui avaient le Complément de Ressources ne l'auront plus d'ici quelques années".

Vases communicants ?

Alors, est-ce que le gouvernement reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre ? "Peut-être bien", reconnaît la représentante de la FNATH. Elle précise que d'autres revenus, comme la rente d'invalidité, ont eux très peu progressé. "Sans parler de l'indemnisation des victimes du travail, qui est notre combat depuis des années !".