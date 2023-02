Hausse de l'électricité : le casse-tête du choix d'un fournisseur pour les Béarnais

Le tarif de l'électricité a augmenté de 15% depuis le 1er février , pour plus de 20 millions de foyers en France. Des passants du centre-ville de Pau racontent souvent qu'ils sont chez le même fournisseurs d'électricité depuis des années. Un déménagement peut parfois occasionner un changement.

ⓘ Publicité

Au moins cher ou au plus propre ?

loading

"On est chez Engie, l'augmentation de l'électricité pour l'instant on ne s'en aperçoit pas, est-ce qu'il y aura une régularisation en septembre/octobre ?" s'interroge une passante. Un Béarnais confie qu'il est chez TotalEnergies, "les premiers à l'avoir contacté" alors qu'auparavant il se procurait une électricité plus propre, il avait un fournisseur à Arudy.

C'est une vraie préoccupation également chez les professionnels qui peuvent avoir des consommations importantes. Véronique tient une chocolaterie à Pau : "On est passés de Engie à Antargaz [...], ils nous proposaient des tarifs intéressants donc depuis mi-septembre on paye 116€ hors taxe le GigaWatt et c'est pratiquement identique à ce qu'on avait avant. On est passés entre les mailles du filet, ouf !"

loading

2.000 clients EkWateur dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées

Certains comparateur d'énergie montrent déjà que les prix augmentent. Le comparateur Selectra a planché sur les tarifs chez EDF. Le prix du kWh augmente plus que l'abonnement. Les gens qui consomment peu d'électricités auront une hausse autour de 10% alors que les gros consommateurs, ceux qui consomment plus en heures pleines qu'en heures creuses pourront voir leur facture 20% plus élevée.

On a joint EDF qui assure que depuis le mois d'août environ 100.000 clients reviennent chaque mois chez EDF, à cause du contexte d'inflation et à cause des fournisseurs qui ont fait faillite. Il semble que l'essentiel des clients gagnés sont pour les contrats gaz.

1 client sur 5 en moyenne a quitté EkWateur

EkWateur apporte des éléments de contexte à la crise énergétique : "Pour rappel, celle-ci est liée à la faible disponibilité du parc nucléaire, à la guerre en Ukraine ou encore à de faibles capacités hydrauliques à cause des sécheresses de cet été. Nous avons alors constaté des augmentations de prix, de 40 % en 2022 en moyenne pour nos clients particuliers fournis à l'électricité verte."

"En 2022, 19 % de nos clients dans les Pyrénées-Atlantiques et 23% dans les Hautes-Pyrénées sont partis analyse EkWateur. Ces chiffres sont représentatifs de la situation nationale pour laquelle nous avons constaté une baisse de 22% de nos clients." Rappelons toutefois que tous les clients n'ont pas subi cette hausse, près de 80 % de nos clients sont en prix fixes. "En 2023, nos prix devraient baisser de 15%. Le prix moyen d'un MWh en 2022 étant de 258 euros, il devrait être de 220 euros en 2023."