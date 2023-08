Hausse de l'électricité : les maires réduisent l'éclairage public

Dans la commune des Tourrettes dans la vallée du Rhône, 1140 habitants, l'éclairage public est éteint entre minuit et cinq heures du matin depuis le mois de janvier dernier. Seul quelques lampadaires qui éclairent la Nationale 7 sont en fonctionnement toute la nuit. C'est une décision du conseil municipal pour faire baisser la facture d'électricité et ça marche. La consommation a baissé de 22% et la facture de 14% malgré l'augmentation du prix de l'électricité.

ⓘ Publicité

C'est la principale mesure prise par la commune mais ce n'est pas la seule. La plupart des ampoules ont été remplacées par des LED. Enfin le chauffage des bâtiments publics a été réglé sur 19° la journée et 16° la nuit sans possibilité de le modifier.

Montélimar a fait baisser sa facture de 28%

La même procédure a été adoptée à Montélimar depuis un an. L'éclairage public fonctionne avec des LED. Dans les zones d'activités, l'éclairage public est éteint de 22 heures à 6 heures, de minuit à 6 heures en ville. Seule exception l'hyper centre : l'éclairage est maintenu toute la nuit. La consommation pour l'éclairage public a baissé de 46% et facture a diminué elle de 22% alors que le prix de l'électricité augmente.