Hausse de l'énergie : " ce n'est pas évident d'être optimiste" déplore l'UFC-Que Choisir d'Amiens-Somme

Des factures de chauffage ou de courant plus chères : ce n'est pas qu'une impression ! Malgré le bouclier tarifaire du gouvernement, depuis octobre, les ménages supportent une hausse de 4% du prix de l'électricité depuis octobre par exemple. C'est encore pire pour celles et ceux qui ont fait le choix de fournisseurs aux tarifs non règlementés, et pour celles et ceux qui échappent au bouclier tarifaire. Comment faire pour supporter ces coûts supplémentaires ? On en parle avec Éric Pasquier, responsable de l'énergie à l'UFC-Que Choisir d'Amiens-Somme.

à lire aussi Facture de régularisation : la claque pour les consommateurs de gaz

Éric Pasquier, responsable énergie à l'UFC6Que Choisir d'Amiens-Somme © Radio France - Céline Autin

France Bleu Picardie : les factures d'électricité, et pour certains, de gaz commencent à tomber. Est-ce qu'on est venu vous voir, à l'UFC-Que Choisir d'Amiens, à cause de mauvaises surprises en ouvrant ces factures ?

Éric Pasquier : Oui, tout à fait. On a des clients et des consommateurs plus exactement, qui viennent nous trouver en disant qu'ils reçoivent de nouvelles offres de la part de leurs fournisseurs, avec des augmentations, suivant les fournisseurs, qui peuvent aller de 40 à 60 % d'augmentation, ce qui est assez considérable. Et ceci, bien sûr, concerne tous les clients qui ne sont plus au tarif réglementé.

Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vient vous voir ? Les consommateurs savent à quoi est due la hausse ?

On leur dit que c'est une offre de marché, donc ils sont soumis aujourd'hui à la loi du marché. Et aujourd'hui, on sait que le prix de l'électricité, par exemple, sur les prix de gros, s'envole. Les prix sont exponentiels. Donc nous, ce qu'on leur conseil, c'est de retourner aux tarifs régulés d'EDF. C'est la seule possibilité pour eux d'éviter d'avoir des hausses trop importantes aujourd'hui du fait du bouclier tarifaire.

Effectivement, quand on est aux tarifs régulés, on est encore un peu protégé des hausses ...

Oui, parce que l'État, étant actionnaire majoritaire d'EDF, peut encore aujourd'hui avoir cette possibilité de limiter la hausse des prix. Mais bien sûr, ça ne sera que temporaire. C'est une décision à court terme qu'a pris le gouvernement pour éviter qu'il y ait une dérive sociale trop importante et des hausses trop importantes auprès des particuliers. Mais bien sûr, c'est une mesure temporaire qui va concerner 2022, mais je dirais qu'elle ne pourra pas se prolonger en 2023.

Ces augmentations dont on a parlé, est-ce qu'il y a des familles ou des personnes que ça met déjà dans la difficulté ?

Aujourd'hui, pas encore trop, puisque les répercussions ne se font pas encore trop sentir. Et si la hausse reste limitée à 4 % ce sera encore possible de ne pas trop diminuer le pouvoir d'achat des clients les plus démunis. Mais en 2023, quid ?

Certains ménages aux revenus les plus modestes ont reçu un chèque énergie de la part du gouvernement. Là, Total vient d'annoncer un "chèque gaz" pour ses clients les plus modestes. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces gestes ?

On va dire que c'est toujours ça de pris, mais Total va publier ses résultats aujourd'hui, c'est une petite goutte d'eau marketing pour moi, rien de plus.

In fine, on va quand même tous payer plus, non ?

Ce n'est pas forcément évident d'être optimiste dans l'avenir, sachant qu'on apprend que EDF va arrêter des réacteurs supplémentaires. Donc ça veut dire que lorsqu'il y aura des pointes l'hiver, on sera peut être obligé de se fournir à l'extérieur, donc à des prix bien sûr plus élevés. Ce qui est à revoir, c'est tout ce système de régulation de l'énergie.

Alors comment est-ce qu'on peut faire baisser ses factures de gaz et d'électricité ?

Faire jouer la concurrence quand la concurrence est possible. Aujourd'hui, la concurrence est faussée du fait de ces prix exponentiels au prix gros. Sinon, c'est à travers des travaux d'isolation que l'on peut diminuer sa consommation. Il y a beaucoup de subventions et d'aides d'État pour des travaux d'amélioration, de remplacement, de chaudières, d'isolation. On peut aussi baisser un peu la température, programmer le chauffage, quand vous n'êtes pas là dans la journée et que vous travaillez, ou bien la nuit lorsque vous dormez. C'e sont tous ces petits gestes qui peuvent vous permettre de réduire votre facture.

Dans la Somme, vous avez une idée de l'état du bâti par rapport à l'isolation et aux performances énergétiques ?

Ce n'est pas très brillant. Si l'État maintient actuellement ses aides et le département, ainsi que la Région, je pense qu'on arrivera à avoir à terme sur le marché des logements bien isolés.