Hausse de l'énergie : des factures multipliées par quatre dans cette PME d'Ille-et-Vilaine

Les PME sont aussi frappées de plein fouet par la hausse des prix du gaz et de l'électricité. C'est le cas d'Edicolor, une entreprise de 125 salariés, située à Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Sa facture de gaz a été multipliée par quatre.

Edicolor, une entreprise de 125 salariés, située à Bain de Bretagne, au sud de Rennes, est frappée de plein fouet par les hausses des prix du gaz et de l'électricité. Cette PME est spécialisée dans les nuanciers pour la peinture et dans l'imprimerie. Le gaz et l'électricité avaient déjà bien augmenté depuis décembre mais avec la guerre en l'Ukraine c'est l'envolée des prix.

Des économies d'énergie

Quand Louhenvel Oger, le PDG d'Edicolor, regarde les courbes de sa facture de gaz comme celle de l'électricité depuis le début de l'année, l'envolée est spectaculaire "notre facture de gaz a été multipliée par une fourchette allant de 2,5 à 4. Pour l'électricité, notre facture a été multipliée par 3" explique le patron de la PME bretonne. Pour l'entreprise, qui avait réalisé une belle année 2021, le coup est rude. Pourtant il est impossible de se passer du gaz utilisé dans le processus d'application de la peinture pour les nuanciers. Pour diminuer la consommation d'électricité, des mesures viennent d'être décidées. "il s'agit de produire autant, idéalement même plus, en partie sur les heures creuses car ce n'est pas le même tarif. On supprime les temps morts sur les machines pour se concentrer sur la production en diminuant les coûts de l'énergie" détaille Louhenvel Oger. Des économies d'énergie qui ne couvriront qu'une partie de ces augmentations.

Pénurie mondiale de papier

Même si les clients d'Edicolor comprennent qu'ils vont devoir plus cher, cette situation risque de devenir intenable. Louhenvel Oger n'en a pas fini avec les aléas du monde car il est est confronté également à la pénurie mondiale de papier, le papier qui est essentiel pour son autre activité d'imprimeur.

Il faut préserver nos modèles économiques. Si on arrive à des niveaux tels que ce sera trop cher de produire, nos produits seront invendables et les conséquences seront dramatiques pour les PME, grand pourvoyeur d'emplois en France - Louhenvel Oger

