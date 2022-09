Hausse de l'énergie : entre 650.000 et un million d'euros à trouver pour le département d'Indre-et-Loire

La facture est décidément salée pour tout le monde. La hausse des prix du gaz et de l'électricité pèse aussi sur les finances du département d'Indre-et-Loire. Le surcoût pourrait même avoisiner le million d'euros pour cette année ! Ce n'est pour l'instant qu'une estimation, mais Alain Anceau, le vice-président du conseil département en charge notamment de la transition énergétique, pense en effet que le surcoût pourrait se situer entre 650.000 et un million d'euros.

Une somme, qui comparée au budget du département, plus de 700 millions d'euros, parait anecdotique. Il n'en est rien, résume Alain Anceau. "C'est comme si un particulier avait tout de suite 10% d'augmentation sur ses frais, sur ses dépenses, sachant que les dotations du département ne sont pas en augmentation".

La température des bâtiments va baisser, sauf dans les Ehpads

Alors comment faire pour compenser la hausse, en moins en partie ? Déjà baisser la température des bâtiments départementaux, comme les collèges. "On va mettre une température à 19 degrés" reprend Alain Anceau. "Après, il y a des endroits ou la température se fera un petit peu en fonction des habitants. Si on est dans un Ehpad, on ne va pas mettre une température à 19 degrés".

Autre levier, repousser des travaux quand la hausse des prix est trop importante. Judicaël Osmond l'a vécu quand il a été question d'installer des ascenseurs. C'est le vice-président du département en charge des collèges. "Dans l'un des appels que l'on vient de faire, et qui doit concerner trois collèges, on ouvre le pli, une seule entreprise répond et là c'est + 70% ! On ne peut pas l'accepter puisque le budget ne le permet pas. Donc on relance de nouveau un appel d'offres de façon, on l'espère, à avoir d'autres entreprises qui puissent y répondre".

Pour diminuer les coûts, deux nouvelles chaufferies biomasse vont aussi être installées dans les collèges de Château-la-Vallière et d'Esvres-sur-Indre. Avec ces mesures, et notamment la baisse de la température à 19 degrés dans les bâtiments départementaux, Alain Anceau espère que la hausse pourra être contenue en-dessous des 850 000 euros.