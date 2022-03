Hausse de l'énergie : Nicolas Forissier réclame à l'État des "mesures fortes" de soutien aux agriculteurs

"Je demande au Gouvernement de prendre des mesures fortes pour répondre efficacement à l’incessante montée du prix du GNR qui pénalise injustement nos agriculteurs." Dans un communiqué, Nicolas Forissier interpelle le gouvernement et plus particulièrement Bruno Le Maire pour que l'Etat prenne des mesures d'aide d'urgence de soutien au monde agricole, durement touché par la hausse de l'énergie, gaz et pétrole. Le député LR de l'Indre souligne que le prix du GNR (Gazole non routier*) a doublé en seulement un an (1400 euros les 1000L actuellement). Il dit avoir alerté le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et l'enjoint à prendre "au plus vite" des décisions pour "enrayer cette hausse continue des prix" qui n’est désormais "plus supportable pour le monde agricole".

Recours aux réserves stratégiques

"La situation est grave" prévient encore Nicolas Forissier. Les agriculteurs qui tentaient de contrer ses hausses en se regroupant pour les achats de carburant et bénéficier de prix plus avantageux ne peuvent, selon lui, plus faire face. D'autant que que certains fournisseurs "plafonnent aujourd’hui les commandes à trois mille ou cinq mille litres".

En conséquence, le député indrien appelle l’Etat à réagir et à prendre "ses responsabilités pour venir en aide à nos agriculteurs". C'est à dire un vrai soutien compensatoire. "Toutes les solutions potentielles doivent maintenant être mises sur la table" estime le député appelant même à recourir, à "la réserve stratégique de l’Etat" en carburant. Ses réserves, théoriquement équivalentes à environ 90 jours de consommation de carburant au niveau national, peuvent être mobilisées par le gouvernement dans diverses situations de crise.

* Gazole non routier : Carburant communément appelé "rouge" en raison du colorant qu'il contient pour le différencier du gazole de consommation courante