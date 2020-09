Hausse de la contribution régionale à l'aéroport de Tours : les écologistes dénoncent un cadeau à Ryanair

Les élus écologistes s’opposent à l’augmentation de la contribution de la Région Centre-Val-de-Loire à l'aéroport de Tours. Une augmentation décidée lors de la commission permanente du Conseil régional Centre-Val de Loire vendredi matin. La contribution financière 2020 de la Région au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement de l’Aéroport International de Tours-Val de Loire sera augmentée, et portée à 1,273 millions d’euros, soit 283.000 € de plus que le montant prévu lors de l’adoption du budget primitif 2020. Une décision inadmissible selon le groupe écologiste qui dénonce la politique du président de la région François Bonneau. "Sachant que de nombreux vols de Ryanair ont été annulés cette année en raison de la pandémie de Covid-19, en toute logique on aurait plutôt envisagé que le budget 2020 du Syndicat Mixte de l’aéroport et donc indirectement la contribution de la Région soient revus à la baisse !" jugent ils.

Ils parlent d'une décision précipitée et qui ne s'est pas faite en concertation avec le Département d'Indre-et-Loire et la Métropole de Tours. D'autant que selon eux, "plus personne ne semble à l’aise avec le fait que les vols de l’aéroport de Tours soient assurés par la compagnie Ryanair grâce à du financement public."