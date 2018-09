Châteauroux, France

Ce jeudi 20 septembre, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé un geste fiscal pour 300 000 retraités, et non plus 100 000, comme il l'avait annoncé en mars dernier. Ces retraités seront exemptés de la hausse de la CSG à partir de 2019. Une hausse d'1,7 point est en effet entrée en vigueur en janvier dernier.

Les retraités concernés sont en fait ceux qui, seuls, ne dépassaient pas le seuil individuel, c'est-à-dire 14.404 € mais qui avec leur conjoint ou conjointe dépassaient le seuil pour un couple, 22.051 € et qui se retrouvaient donc touchés par cette hausse de la CSG. Pour Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière, cela reste un geste sans vraiment d'effet sur le porte-monnaie des retraités.

"Cela ne change pas le fait que si vous prenez un retraité qui a, par exemple, 1.200 € de pension chaque mois et bien, l'impact de l'augmentation de la CSG, plus l'impact des indexations sur l'inflation qui viennent d'être décidées, c'est 624 € en moins chaque année", explique le secrétaire de Force ouvrière.

"Lorsqu'en plus, éventuellement, vous n'êtes pas propriétaire, vous avez encore un coup de main à donner à vos enfants parce que votre fils est au chômage, 624 € en moins, c'est énorme !", conclut Pascal Pavageau.