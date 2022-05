Hausse de la demande, pénurie de personnel... le secteur aérien inquiet d'un engorgement des aéroports cet été

Des files d'attente interminables, des avions bloqués sur les pistes voire des vols annulés : c'est le scénario de l'été que prédit le secteur aérien, qui fait face à une forte hausse de la demande, avec la fin des restrictions Covid-19. Et ce alors que les aéroports et compagnies doivent recruter d'urgence, avec des métiers qui ont perdu en attractivité. Une reprise qui s'annonce complexe.

Très forte hausse de la demande....

L'appétit de voyages réfréné pendant deux ans s'est libéré. Les restrictions Covid-19 sont peu à peu abandonnées, notamment en Europe. L'organisme de surveillance du trafic aérien européen, Eurocontrol, a compté fin avril, au moment des vacances de printemps, un nombre de vols équivalant à 83% du niveau de la même période de 2019, malgré la guerre en Ukraine, le choc pétrolier et l'inflation. Pour l'été, l'organisme prévoit jusqu'à 95% du niveau de 2019.

Dans les aéroports parisiens, la tendance est aussi visible. En un an, le nombre de passagers a triplé selon les chiffres du premier trimestre du Groupe ADP. Des chiffres "en phase avec nos prévisions, plutôt dans le milieu haut de la fourchette", s'est réjoui Augustin de Romanet, le patron du groupe. Entre janvier et mars, les compagnies du groupe Air France-KLM ont accueilli également trois fois plus de passagers qu'un an plus tôt, doublant le chiffre d'affaires de l'ensemble à 4,44 milliards d'euros.

... mais un manque de personnel

Sauf que cette hausse de la demande est couplée à un manque cruel de bras. "Le défi dans l'immédiat est de gérer la hausse soudaine du trafic, étant donné que la pandémie a eu pour effet d'énormément réduire les ressources des aéroports et de la manutention au sol", expliquait début mai Olivier Jankovec, le directeur général d'ACI Europe, principale association des aéroports européens. En 2020, le trafic aérien mondial était tombé à un tiers de celui de l'année précédente. D'où la réduction de la masse salariale.

Les aéroports doivent recruter

Aux aéroports parisiens par exemple, les syndicats du Groupe ADP s'inquiètent. "Il y a eu des départs massifs [d'employés] et on a des secteurs qui sont très limite", explique Daniel Bertone, secrétaire général de la CGT ADP. L'an dernier, plusieurs accords d'entreprise ont conduit au départ de plus de 1.300 salariés. Les salaires ont également été réduits pour permettre au groupe de traverser la crise avec un retour prévu aux niveaux de 2019 "au plus tard en 2024". "Pour l'été, les effectifs ne seront pas au complet", affirme le secrétaire général de la CFE-CGC, Rachid Eddaidj. La pénurie frappe surtout les techniciens de maintenance, chargés de régler les dysfonctionnements sur les passerelles ou dans le tri des bagages. Ce sont donc 4.000 postes à pourvoir actuellement sur les plateformes d'Orly et Roissy.

À Francfort, le gestionnaire allemand Fraport veut embaucher "jusqu'à 1.000 personnes cette année" face à une pénurie qui touche surtout les services au sol comme la manutention.

Easyjet vole avec moins de personnel

Problèmes aussi du côté de la compagnie low-cost britannique Easyjet. Elle a dû annuler des centaines de vols début avril à cause du Covid-19 qui a touché énormément de salariés, entrainant une pénurie de personnel. Mais Easyjet a aussi du mal à recruter alors que les aéroports et les compagnies aériennes au Royaume-Uni, qui ont taillé dans leurs effectifs pendant la pandémie, cherchent désormais toutes à embaucher en même temps. Ce lundi, la compagnie a annoncé retirer six sièges sur une soixantaine de ses A319 pour limiter ses besoins en personnel. "Cet été, nous exploiterons notre flotte d'A319 au Royaume-Uni avec un maximum de 150 passagers à bord (contre 156 en temps normal, ndlr) et trois membres d'équipage" au lieu de quatre habituellement, a précisé Easyjet dans une déclaration.

Air France-KLM a aussi supprimé des postes, Lufthansa s'inquiète

Le groupe Air France-KLM (qui comprend aussi la compagnie Transavia) aussi a dû réduire ses coûts pendant la pandémie et a choisi de supprimer 8.500 postes chez Air France (17% des effectifs), dont 700 auront lieu cette année, et 5.500 chez KLM. "Beaucoup de nos partenaires - aéroports, contrôle aérien, restauration - sont confrontés à de grandes pénuries de personnel", a abondé cette semaine le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, en prévenant que "beaucoup de ces problèmes ne seraient pas résolus d'ici l'été".

Le secteur peu attractif

La réduction globale des salaires dans le secteur s'ajoute à une conjoncture défavorable. "Nous subissons en effet le même phénomène que dans le secteur du tourisme en général, c'est-à-dire que nos métiers en aéroports - je pense principalement aux agents de sûreté, aux assistants en escale, dans les commerces - doivent en effet travailler le week-end, en heures décalées. Et donc, les conditions de travail ne sont pas suffisamment attractives à notre époque. Nous sommes confrontés à une difficulté de recrutement qui est manifeste en ce moment en pleine reprise", analyse sur franceinfo Thomas Juin, le président de l'Union des aéroports français. "Les plateformes comme Roissy-Charles-de-Gaulle ne sont pas simples d'accès, il faut venir en voiture, donc on en revient au problème du prix de l'essence", ajoute Daniel Bertone, secrétaire général de la CGT ADP.

Résultat, ces situations se sont traduites par des mouvements de grève en France. En avril, les pilotes et hôtesses de l'air de plusieurs compagnies low cost se sont mobilisés pour réclamer de meilleurs salaires, et demander une amélioration de leurs conditions de travail, notamment chez Ryanair, Volotea, ou Vueling.

Des risques d'engorgement cet été

Des représentants du secteur craignent donc en conséquence des engorgements dans les aéroports cet été, voire parfois des annulations de vols. De premiers effets se sont fait ressentir au printemps : début avril, la compagnie KLM a été obligée d'annuler des dizaines de vols depuis et vers Amsterdam-Schiphol, a la demande de l'aéroport, submergé par une forte affluence. Lufthansa a dû renoncer à plus d'une centaine de vols autour de Pâques à l'aéroport de Francfort.

Aux États-Unis, les conséquences sont déjà là, selon le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith. "Il existe une énorme pénurie de pilotes qui force de nombreuses compagnies américaines à annuler des vols cet été (...) dans certains endroits, il n'y a pas du tout assez de policiers aux frontières ou de douaniers, ni d'agents de sécurité", a-t-il témoigné. Résultat selon lui : certains passagers doivent attendre une heure et demie dans leur avion avant de pouvoir débarquer.

"Il ne faut pas se faire d'illusions, on sera en sous-effectifs pour passer l'été, prévoit sur franceinfo Thomas Juin, le président de l'Union des aéroports français. Donc, nous allons nous organiser pour optimiser au mieux. Mais clairement, il y aura des attentes supplémentaires aux contrôles et ailleurs."

Une reprise mal anticipée ?

D'après le président du Syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire (SESA), Jean-Baptiste Thélot, "les prévisions en fin d'année n'étaient pas du tout ce qu'on a aujourd'hui". Autrement dit, une hausse de la demande plus forte que prévue, selon lui. Il estime qu'il y a par exemple un différentiel de 30% entre les prévisions du Groupe ADP et le nombre réel de voyageurs, et "on se le prend en pleine figure". Autre problème, malgré la volonté d'embauche, les processus de recrutement sont longs dans la sûreté aéroportuaire, environ quatre mois pour obtenir tous les agréments. La remontée en charge s'anticipe. "On fait le maximum pour que ça se passe le mieux possible", assure le président du SESA mais là aussi, les entreprises ont du mal à attirer des candidats.

"Il s'agit maintenant de réembaucher, dans un marché du travail très tendu dans toute l'Europe", a résumé Olivier Jankovec, le directeur général d'ACI Europe. Le porte-voix des compagnies aériennes mondiales, l'Iata, a aussi appelé à "traiter d'urgence" les causes de cette saturation afin d'"éviter de doucher l'enthousiasme des consommateurs pour les voyages aériens".

Pourtant, les compagnies aériennes low cost semblent elles pouvoir tirer leur épingle du jeu. Elles "ont les capacités d'adaptation les plus rapides (...) Ryanair, easyJet, Vueling, Wizzair vont gagner des parts de marché très significatives", prophétise Marc Rochet, patron des compagnies françaises Air Caraïbes et French Bee. Car de nombreuses compagnies à bas prix ont décidé de sortir le grand jeu malgré le manque de personnel, avec de nouvelles destinations pour l'été et plus d'avions. Transavia France va par exemple proposer cette année "70% de sièges en plus par rapport à 2019", selon sa directrice générale Nathalie Stubler. Chez l'Espagnol Volotea, on vise une capacité en augmentation "de près de 40% par rapport à 2019", et "entre 9 et 9,5 millions de passagers en 2022, soit environ 32% de plus que son record historique de 2019". "Quand on voit la dynamique du nombre de lignes, le retour de programmes équivalents aux niveaux de 2019, on s'aperçoit que c'est bien ce modèle qui sur le court et moyen-courrier est en train de consolider le marché", conclut Didier Bréchemier, spécialiste du secteur aérien chez Roland Berger.