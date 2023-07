Hausse de la facture d'énergie au 1er août : près de 7 000 corses n'ont pas touché leur chèque énergie

"Nous, on ne va plus au restaurant comme avant, pour les courses c'est pareil, et on se prive d'acheter des choses simples comme des livres, des places de concerts... Et les vacances n'en parlons pas !" C'est le témoignage de Catherine, qui cumule sa petite retraite à celle de son mari, après avoir travaillé quarante ans chez Monoprix.

Augmentation de 10% au premier août

Son forfait EDF est à 169 Euros mensuels, il prendra 10% dès la prochaine facture et à mesure qu'il grimpe, le couple serre la ceinture. "Je ne supporte pas la chaleur alors cet été j'ai quand même choisi d'allumer la clim, mais alors j'éteins tout le reste, je fais très attention" concède la retraitée.

En Corse, près de 7 000 personnes n'ont pas touché leur chèque énergie cette année

L'année dernière, 75% seulement des chèques énergie attribués avaient été perçus en Corse. Après une campagne de communication, EDF parvient à gagner 4% et le chiffre est à 79% cette année. Sur les 32 000 personnes éligibles en Corse, 6 720 n'ont donc pas touché leur chèque cette année. Lors des permanences de Catherine Barbagelata à la CFDT de Corse du Sud, il n'est pas rare que des retraités en difficulté viennent chercher de l'aide. "J'ai par exemple reçu un monsieur, qui touche une toute petite retraite d'à peine 1000 euros. Il a reçu un message lui disant que le chèque énergie serait versé sur son compte, mais il n'a rien perçu. Il a tenté de contacter EDF mais on lui dit d'aller sur internet. Ce monsieur, il a 73 ans, il n'a pas internet chez lui, c'est déjà compliqué de répondre à des messages, alors aller sur internet..." En France, 14 millions de personnes connaîtraient des difficultés dans leur utilisation des outils numériques, alors que la dématérialisation se généralise, du commerce en ligne aux démarches administratives.

Que faire pour toucher son chèque énergie ?

Didier Medori, commissaire à la lutte contre la précarité, détaille : "Le chèque est d'abord reçu, la première fois, par voie postale. Pour l'encaisser, il faut faire une démarche volontaire, à partir de son identifiant client, donc souvent EDF en Corse. Il est possible de l'envoyer par voie postale mais le plus simple est de faire la démarche sur la plateforme chequeenergie.gouv.fr , mais on sait qu'il n'est pas facile pour tout le monde de faire ces démarches." Un numéro vert a aussi été mis en, place : 0 805 204 805 .

A Ajaccio, Bastia et Ile rousse, des agents envoyés pour aider ces 7000 bénéficiaires

"Nous envisageons de faire des actions sur quelques communes volontaires pour cibler, à partir d'un fichier nominatif des bénéficiaires qui n'ont pas encaissé le chèque**" explique Didier Medori . Puis à Ajaccio, Bastia et Ile Rousse, des travailleurs sociaux iront faire du porte à porte pour vérifier que les personnes ont bien pu bénéficier des droits sociaux, y compris le chèque énergie."

Le Fonds de Solidarité pour le Logement est aussi disponible pour aider celles et ceux qui n'arrivent pas à payer ces factures qui augmentent. Vous devrez vous rapprocher d’un travailleur social. Vous pourrez en rencontrer un au CCAS de votre mairie.

Laetitia Muraccioli et Ségo Raffaitin