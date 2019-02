Hausse de la production industrielle en Bourgogne Franche-Comté au mois de janvier

Bourgogne-Franche-Comté, France

Dans sa note de conjoncture en Bourgogne Franche-Comté du mois de janvier, la Banque de France indique que l'activité enregistre une nouvelle progression. La production industrielle et l'activité dans les services sont concernés. Les perspectives pour le mois de février, en revanche, sont plus modestes mais demeurent positives indique la Banque de France. Le poids des effectifs de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs est de 25,8%. Des effectifs néanmoins orientés à la baisse.

Carnets de commande satisfaisants dans le secteur des matériels de transport

Une forte accélération de la production de matériels de transport (16,7% des effectifs dans la totalité de l'industrie) est enregistrée en ce début d'année. Le nombre de commandes intérieures a progressé et il est stable à l'export. Les cadences de production devraient se maintenir en février estime la Banque de France.

Des commandes en recul sur la fabrication de machines et d'équipements

Le secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines (16,1% des effectifs dans la totalité de l'industrie) voit son nombre de livraisons accéléré et sa production en hausse. Pour autant, les commandes baissent et les carnets de commande sont jugés insuffisants.

La fabrication de produits laitiers en repli

Dans le secteur de la fabrication de denrées alimentaires et de boissons (10,1% des effectifs dans la totalité de l'industrie), la production globale est en hausse. Les carnets de commande se sont étoffés selon la note. Et les négociations en cours dans la grande distribution se traduisent, selon la Banque de France, par une augmentation des prix des produits finis, plus importante que celle des prix des matières premières. Pour ce qui est de la transformation et de la conservation de la viande et préparations à base de viande, la production est en hausse. Mais la production et les livraisons de produits laitiers, elles, sont en repli. Les commandes depuis l'étranger ont baissé.

L'activité dans les services marchands bien orientée, sauf pour le travail temporaire

Au mois de janvier, l'activité des services marchands (45,1% des effectifs par rapport à la totalité des effectifs) est de nouveau bien orientée, à l'exception du travail temporaire. Des embauches ont pu être réalisées en dépit de difficultés récurrentes de recrutement. Les prévisions restent favorables selon la note, avec une dynamique de croissance plus modérée. Dans l’hébergement et la restauration, l'activité est en hausse malgré quelques désaffections les weekends dues aux mouvements sociaux. Les embauches se sont accélérées. Le bémol vient de l'activité des agences de travail temporaire. Après un mois de décembre satisfaisant, l'activité s'est contractée en raison d'un redémarrage plus tardif courant janvier selon la Banque de France. La demande est en baisse, notamment de la part des entreprises industrielles.