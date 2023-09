Hausse de la taxe foncière : "Metz reste l'une des villes de plus de 100 000 habitants où l'on paye le moins"

"Il va y avoir une augmentation des impôts fonciers à Metz cette année". Le maire de Metz, François Grosdidier reconnait que les Messins vont avoir une mauvaise surprise, en recevant leur taxe foncière. Au cours de sa conférence de presse de rentrée, l'élu a expliqué son choix.

L'augmentation de la taxe foncière s'inscrit dans un contexte de hausse nationale. En effet, la base de l'impôt augmente au minimum de 7,1% dans toutes les villes de France. À cela s'ajoute le taux d'imposition décidé par les collectivités locales. À Metz, la municipalité a décidé une hausse de 14%.

Moins qu'à Nancy, Strasbourg, Mulhouse ou Reims

"Elle est assez forte comparée à ce qu'on payait, reconnait François Grosdidier. Même si Metz restera l'une des villes de France de plus de 100 000 habitants où l'on payera le moins d'impôts locaux. On continuera à en payer moins qu'à Nancy, à Strasbourg, à Mulhouse ou à Reims, pour ne prendre que les villes du Grand est".

"Frustrant", pour le maire

Le maire de la ville ajoute : "Pour moi, c'est d'autant plus frustrant que ce n'est pas une augmentation liée aux dépenses que j'ai faites, c'est une augmentation liée aux nouvelles dépenses ou aux nouvelles politiques qui avaient été instaurées, et qui n'avaient pas été financées. Pourquoi je n'avais pas augmenté dès 2020 ? Parce que je m'étais organisé en faisant des économies, en resserrant l'organisation, pour éviter l'augmentation fiscale, affirme François Grosdidier. C'était comme un avion qui passait juste au-dessus de la crête, mais qui passait quand même. Et puis est arrivée la crise énergétique, qui tout d'un coup à doubler la facture, notamment d'électricité. Plus 8 millions ! Il y a eu des mesures très fortes décidées au niveau national pendant la campagne présidentielle, pour augmenter les salaires des fonctionnaires. C'était assez mérité, mais ça a fait plus 6 millions... Et en deux mois, on a vu exploser la seule marge que nous avions".

Des économies ailleurs

"On a essayé de faire des économies supplémentaires, poursuit le maire, par exemple de chauffer un peu moins, d'éclairer un peu moins, de resserrer l'organisation des services quand nous le pouvions... En quelques mois, nous avons gagné trois millions d'euros. Il en restait sept, qu'on ne pouvait pas trouver autrement que par une augmentation de la fiscalité, celle que nous avons décidé".