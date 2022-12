Hausse de la TVA : "Des centres équestres pourraient fermer en Mayenne"

Depuis le début de semaine, les cavaliers et professionnels équestres se mobilisent en France , pour sécuriser à 5.5% le taux de la TVA. Ce jeudi 8 décembre, c'est à Paris qu'ils se sont réunis, après l'appel de la Fédération Française d’Équitation. En Mayenne, on n'échappe pas à la précarisation de ce secteur. Certains établissements pourraient être obligés de fermer.

"Il est certain qu'il y aura des fermetures"

Xavier Sorel et sa femme dirigent le centre équestre Le Grand Montgenard à Martigné-sur-Mayenne. C'est aussi le président départemental du Groupement Hippique National, il adore son métier, "ce sont des métiers passions !" s'exclame-t-il. Néanmoins, cela reste une activité lucrative, et c'est là que cela coince :"même si on adore ce qu'on fait, il faut une viabilité économique, on se fait toujours rattraper par le banquier à la fin du compte."

Conséquence, Xavier Sorel doit se serrer la ceinture au niveau des dépenses du centre, "on absorbe, on rogne, on tire, on diminue certains postes, mais il y a des choses qu'on ne peut pas répercuter, donc c'est du frein à l'emploi et à l'investissement."

Xavier Sorel s'en sort bien grâce à ces investissements personnels passés qui lui permettent d'assurer plus ou moins une trésorerie pour faire fonctionner le centre. Cela lui permet de ne pas répercuter les hausses de TVA et des dépenses liées à l'inflation sur ces adhérents : "Je n'ai augmenté que de 2 à 3 euros mes tarifs à l'année, les adhérents ne sont pas tous garés en grosses cylindrés devant le club, malgré les stéréotypes, ce n'est pas un sport dédié aux riches, eux aussi subissent l'inflation donc je ne vais pas répercuter mes difficultés financières sur eux", conclu-t-il.

Des prestations qui doublent de prix

Au centre équestre de Laval, situé au Bois de l'Huisserie, en revanche, les prix ont augmenté de manière, parfois, très marquante, notamment pour les compétitions de sauts de haie à l'extérieur. Tiphany Moutel, directrice de ce centre équestre, observe des hausses de prix partout : "La TVA a augmenté sur plein de choses, les pensions, l'école, toutes les prestations aussi", énumère-t-elle. À cela s'ajoute l'inflation, "il y a aussi nos fournisseurs, eux aussi sont sont impactés par la hausse des prix, par exemple, le fourrage, la paille, le foin, le grain, tout ça coûte plus cher, pour eux, et donc, in fine, c'est plus cher pour nous aussi."

La seule solution pour continuer à faire fonctionner le centre, c'est donc de répercuter ces hausses sur les tarifs des adhérents du centre équestre, comme par exemple les tarifs des compétitions en extérieur. Les frais de déplacement tel que le péage ou le carburant sont en majorité responsables de l'augmentation des prix "on est obligé de doubler le tarif, on était à 80 et quelques euros pour un parcours en compétition, l'an dernier, maintenant, on est aux alentours de 150 €", déplore-t-elle.

Résultat, les adhérents ne comprennent pas ces changement brutaux de prix. "Je reçois beaucoup de mails d'incompréhension sur les nouveaux tarifs, je dois donc toujours tout justifier, les gens comprennent mais bon à force, on commence à avoir moins de clients."