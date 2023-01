Hausse de près de 123% du tarif aux bornes électriques en Mayenne

Le kilowattheure va passer de 0,22 à 0,49 euro, soit une augmentation de 122,7 %. Cela concerne les 130 bornes publiques installées en Mayenne. En sachant que 90% des propriétaires de voitures électriques rechargent leur véhicule chez eux. Ils ne se servent donc des bornes publiques que lors de déplacement. Une augmentation a relativisé pour Richard Chamaret le maire de Méral et président de Territoire d'énergie 53 : " On était pas cher du tout et on était déficitaire, on était à 20 centimes , on était passé à 22 centimes et on va arriver à 33 centimes et 62 centimes pour les bornes rapides, les tarif pour les bornes ultra-rapides n'ont pas été fixés. Ca reste quand même beaucoup plus intéressant qu'un véhicule diesel, car pour 100 kms c'est entre deux et dix euros".

"Pourquoi voulez-vous que cette augmentation dissuade de passer à l'électrique alors qu'elle est beaucoup moins important que la hausse du prix des carburants !" Richard Chamaret, maire de Méral et président de Territoire d'énergie en Mayenne

