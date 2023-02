Hausse des abandons de chiens : la SPA de la Mayenne lance un appel aux dons de croquettes

Une collecte assez atypique était organisée ces vendredi 24 et samedi 25 février au Leclerc de Laval. Les clients du supermarché étaient appelés à faire des dons de croquettes pour chiens. Environ trois tonnes ont été récoltées. La SPA de la Mayenne n'a presque plus de stocks et a dû lancer en urgence une collecte pendant ces deux jours. Le nombre de chiens abandonnés est en hausse au refuge de Laval et pour nourrir tous ces animaux, l'association a donc besoin d'aide.

Environ 15 chiens abandonnés tous les mois

À l'entrée du supermarché se trouvent plusieurs caddies remplis de paquets de croquettes. Les clients qui font des dons sont souvent déjà sensibilisés à la cause animale. Claudine, une habitante de Laval, a par exemple adopté un chien à la SPA de la Mayenne. "La vie devient chère, les croquettes vont être multipliées par trois ou quatre. Ça va être aberrant. Il va y avoir aussi beaucoup d'abandons suite à l'inflation donc je participe et je donnerai beaucoup pour les bêtes", affirme cette Lavalloise de 64 ans.

Les bénévoles de la SPA de la Mayenne collectent des sacs de croquettes pour chiens au Leclerc de Laval. © Radio France - Maïwenn Bordron

Depuis la fin de l'année dernière, la SPA de la Mayenne accueille en moyenne quinze chiens abandonnés par mois. Les réserves de croquettes ont donc diminué et il faut rapidement renflouer les stocks. Chaque mois, l'association a besoin de 1.200 kilos de croquettes pour nourrir tous les chiens et les chats du refuge, situé à Laval.

Ces derniers mois, des gros chiens sont arrivés à la SPA et ils nécessitent plus de croquettes au quotidien. "On privilégie les chiens aujourd'hui parce qu'on a récupéré beaucoup de gros chiens", explique une bénévole de la SPA à une cliente qui entre dans le Leclerc.

Cette collecte permet aussi de sensibiliser les clients aux besoins réguliers de la SPA. Alain fait par exemple un don de croquettes pour chiens, mais il ne compte pas s'arrêter là. "Nous avions donc un chat qui est parti mais qui a laissé des croquettes. On va les emmener à la SPA plutôt que de les laisser moisir à la maison. Si ça peut les aider, effectivement, ça fait beaucoup d'animaux quand même", souligne-t-il.

Des dons toujours possibles

Au total, la SPA de la Mayenne accueille actuellement 110 chiens et 40 chats. Pour faire un don de croquettes pour chiens ou chats, il est possible de les déposer directement à la SPA de la Mayenne à Laval tous les après-midis, du lundi au samedi de 14 à 17 heures.