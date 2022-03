Face à la hausse des prix des carburants, de plus en plus de Berrichons se tournent vers la conversion de leur voiture pour pouvoir rouler au bioéthanol, moins cher.

Hausse des carburants : de plus en plus d'Indriens passent au bioéthanol

Depuis plusieurs semaines, les prix à la pompe sont très hauts : le litre d'essence, notamment, flirte avec les deux euros. Une hausse qui risque bien de continuer, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Alors, pour faire baisser le prix de la note, les Berrichons sont nombreux à passer au bioéthanol.

La demande a triplé en deux ans

Au garage AB Perf, à Châteauroux, les conversions de voiture essences sont en augmentation. Jusqu'à il y a trois ans, l'établissement en effectuait quelques-unes par semaine. Depuis un an, ce sont entre quatre et cinq voitures par jour qu'ils reprogramment. Pour pouvoir faire rouler sa voiture au bioéthanol, tout se fait par ordinateur, en quelques heures. La pose d'un boîtier est aussi possible.

"Il y a un an, j'ai engagé une autre personne, déjà, pour aider, et depuis plusieurs mois il fait essentiellement des conversions car la demande a triplé" explique Benjamin Anière, le patron du garage. Et la demande risque bien d'augmenter encore : Marion Sarachmann, l'assistante d'administration, reçoit environ 10 appels par jour, et autant de mails. "Depuis le début de l'année, les gens disent clairement que la hausse de l'essence joue beaucoup ; ils se renseignent, et ils rappellent moins d'une semaine après pour prendre rendez-vous".

Rentabilisé en moins d'un an

Si la demande est forte, c'est parce que le bioéthanol reste bien moins cher que l'essence, à moins d'un euro le litre. La multiplication des stations qui en propose finit aussi de convaincre les hésitants. Pour une reprogrammation, il faut compter entre 500 et 700 euros environ. Pour ce client qui fait entre 90 et 120 kilomètres par mois, le calcul a été vite fait "En octobre prochain, dans huit mois, j'aurai rentabilisé l'investissement. Et puis la conversion n'est pas irréversible : on peut toujours mettre de l'essence, donc on n'est perdant sur aucun point."

Pour lui, c'est d'abord l'aspect écologique qui l'a poussé à s'intéresser à la conversion au bioéthanol, mais il précise que la conjoncture économique a accéléré sa décision.