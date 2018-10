Nantes, Rodez ou encore Toulouse : depuis lundi, des internautes s'élèvent contre la suppression d'événements Facebook appelant à manifester contre la hausse des carburants le 17 novembre.

Contacté par Actu.fr et franceinfo, Thomas Leroyer, l'un des administrateurs d'un des deux événements toulousains supprimés affirme que "le créateur de l'événement a reçu une notification de Facebook comme quoi l'événement avait été signalé et qu'il allait être examiné." Selon lui, l'appel à manifester "a été supprimé juste après."

De son côté, Facebook France a assuré à franceinfo ne pas être intervenu sur les quatre événements repérés par Actu.fr. "Trois ont été annulés par l'un des administrateurs, un autre a été supprimé avec le profil de son créateur" a précisé le réseau social à nos confrères. "Seuls les contenus qui contreviennent aux "standards de la communauté" (appels à la violence, discours incitant à la haine, harcèlement etc.) sont susceptibles d'être supprimés" selon l'entreprise.

Des professionnels mobilisés

Les appels à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre se multiplient sur les réseaux sociaux. Lundi, la pétition lancée par l'automobiliste francilienne Priscilla Ludosky sur "Change.org" a dépassé la barre des 500.000 signatures. Le cap des 600.000 pourrait être franchi ce mardi.

La grogne gagne également les professionnels. Lundi, une première opération escargot impliquant une quarantaine de camions d'entreprises de transport et du BTP a eu lieu en Haute-Savoie, des transporteurs et des chauffeurs routiers ont manifesté en Haute-Savoie. Et la principale fédération du secteur des travaux publics a annoncé ce mardi des opérations escargots en Champagne-Ardenne pour le 5 novembre.