Hausse des carburants : les réservoirs des engins agricoles siphonnés dans la Creuse.

Denis Sarty a découvert la mauvaise surprise en voulant démarrer, au petit matin, un engin agricole qu'il partage avec son voisin. Un engin télescopique, qui permet de charger et déplacer le foin et qui contient 250 litres de GNR, du gazole non routier. "Il était dans le champs, qui est assez éloigné de la ferme. En pleine nuit, ils sont venus le siphonner entièrement". Cet éleveur de bovins estime la perte entre 300 et 400 euros. "Une perte sèche, malgré la plainte, ça m'étonnerait qu'on retrouve les coupables", regrette l'exploitant, trois semaines près le délit. Un phénomène qu'il redoute de se voir se répéter dans les mois à venir étant donné le contexte économique. Le gazole est actuellement à plus 1 euro 89 centimes le litre, le GNR dépasse les 1 euro 50. "Ca n'arrive pas tous les jours bien sûr, mais on va faire attention et c'est difficile. Après ma journée de travail, très longue, la nuit je dors. Et mon exploitation s'étend sur 150 hectares, je ne peux pas être partout", déplore l'exploitant creusois installé à Ars. Pour sécuriser sa propriété, il lui faudrait installer davantage de caméras. "Ca représente un budget de 2.000 euros. C'est un investissement supplémentaire alors que d'un autre autre les charges augmentent, le prix des matières premières et des engrais explosent", précise Denis Sarty. D'autant que ces voleurs contournent souvent les dispositifs mis en place, sans grande délicatesse. "Ils brisent les cadenas installés et parfois, ils percent les réservoirs. Cela engendre encore des coûts supplémentaires".

Plus de 5.000 litres de carburant volés chaque année en Creuse dans les fermes.

Denis Sarty n'est pas le seul à être dans ce cas. Selon la gendarmerie de la Creuse, plus de 5.000 litres de carburant sont dérobés chaque année dans les fermes du département. Un chiffre surement sous-évalué, peu d'exploitants portent plainte regrettent les forces de l'ordre. C'est pourtant le seul moyen, selon les gendarmes pour renforcer les patrouilles dans les villages et détecter les endroits les plus isolés, souvent privilégiés par les voleurs. "_Avec les beaux jours, les agriculteurs sont souvent dans leurs champs, en train de faire leurs semis. Il y a donc moins de présence sur les exploitations. Il faudrait donc renforcer la sécurité en plaçant les engins dans des lieux fermés, verrouillés. Ils sont souvent stationnés dans des hangars ouvert_s".

La FDSEA Creuse s'empare du sujet.

Le carburant, n'est pas la seule cible des cambrioleurs. Les boîtiers électriques aussi. Ils permettent d'électrifier les clôtures et leur batterie peut être facilement revendue. Ces petites boîtes sont souvent placées le long des routes, éparpillées dans les champs. Impossible de toutes les surveiller et leur vol ne nécessite que quelques minutes. Dans ce contexte, la FDSEA de la Creuse a prévu de consacrer son 76e congrès au sujet. Le but : sensibiliser les exploitants à de nouveaux dispositifs de marquage, avec l'appui de la gendarmerie. "Chaque agriculteur aura une marque qui lui est propre, en cas de vol cela permettra de mieux identifier le matériel".