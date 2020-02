Hausse des complémentaires santé : l'UFC Que Choisir demande qu'on puisse résilier à tout moment

L'UFC Que Choisir dénonce ce mercredi l'envolée du prix des complémentaires santé depuis le début de l'année. Et plus précisément depuis l'entrée en vigueur du 100% pour l'optique et certains soins dentaires.