Tarifs de l'énergie : dans la Loire, communes et établissements publics font le pari de l'achat groupé

Le Siel, Syndicat intercommunal d’électricité du département de la Loire, a été créé en 1950. pour organiser le service public de distribution d’énergie. Parmi ses missions aujourd'hui, l'achat groupé d'énergies (électricité, gaz, granulés) suscite l'intérêt d'un certain nombre de communes et d'EPCI pour faire face à la hausse des coûts, comme l'explique Michel Gandilhon. Le maire de Fontanès est l'élu référent au Siel en charge des achats groupés.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Grâce au syndicat, les collectivités peuvent bénéficier d'électricité ou de gaz un peu moins cher. Peut-on dire les choses comme ça ?

Un peu moins cher que les coûts du marché, oui, grâce au groupement d'achat. Depuis plusieurs années maintenant, nous organisons et nous regroupons la demande des collectivités, qu'elles soient les communes, les EPCI, le département, le SDIS. Il y a énormément de diversité dans nos adhérents.

Pour l'électricité, à qui et à quel prix achetez-vous ?

Pour le prix, ça va être compliqué de répondre parce que c'est très compliqué la tarification électrique. Mais pour ce qui est de nos fournisseurs, nous avons deux fournisseurs : le groupement d'électricité de Grenoble, un fournisseur grenoblois donc, et puis Plüm, un fournisseur national.

Quel est l'intérêt pour eux de vendre l'électricité à un groupe d'acheteurs, à moindre coût ?

Ce n'est pas forcément à moindre coût, on l'achète au prix du marché. Mais en se regroupant, ça nous permet d'acheter des volumes importants et surtout d'avoir des techniciens au sein du Siel, extrêmement expérimentés sur la technique d'achat puisque nous achetons aujourd'hui à terme. En ce moment, nous sommes en train d'acheter l'électricité 2024 par exemple. Donc voilà, c'est de l'anticipation, c'est de la réflexion, c'est du risque.

Quel est le risque ?

Celui d'acheter trop cher aujourd'hui, si en 2024, l'électricité est moins chère. Aujourd'hui, vous savez, l'électricité est à peu près cinq fois moins cher qu'au 30 août en jour de marché. Donc le risque est partagé grâce à la technicité de nos agents. Il est aussi partagé parce que nous avons beaucoup de volumes à acheter... Malgré ça, nous avons quand-même dû augmenter nos prix pour 2023, pour nos adhérents historiques, entre 30 et 50 %. Sachant que certains des gens qui ne sont pas adhérents chez nous, ou des particuliers - alors les particuliers sont souvent protégés par le tarif réglementé en terme de prix, même si il a pris 15% hier - pour ce qui est de nos adhérents, certains peuvent être au tarif réglementé et d'autres, en fonction de leur taille, ne peuvent plus l'être puisque la déréglementation des marchés décidée en 2007 pour être en conformité avec la réglementation européenne, fait que les plus gros acheteurs ne peuvent plus être au tarif réglementé.

Les prix que vous proposez sont-ils les mêmes pour tout le monde, qu'ils soient anciens adhérents ou récents ?

Pas tout à fait, puisque nous avons un marché qui est sur trois ans. Les adhérents historiques sont à un prix assez acceptable aujourd'hui et malheureusement, ceux qui nous ont rejoint, nous ont rejoint parce qu'il n'arrivaient même plus à acheter, à trouver même. Donc le dernier marché qu'on a mis en place pour nos adhérents de 2023 et 2024 (ils sont douze nouveaux adhérents) n'a pas les mêmes prix. Ça reste quand même très cher, mais beaucoup moins cher que s'ils étaient restés seuls.

Avez-vous beaucoup d'appels de communes ou d'établissements publics qui sont pris à la gorge ?

Il y en a eu beaucoup, et on en à nouveau. Par exemple, avant-hier, nous avons eu un Ehpad qui nous a appelé, disant qu'il venait d'acheter pour 18 mois et qu'il voulait rentrer dans le groupement d'achat. Et pour cet achat-là qu'ils viennent de déclencher, ils payent sept fois plus cher que l'année dernière. Ils entreront dans le groupement d'achat dès 2024 dès qu'ils le peuvent par rapport à leur contrat.

Une des missions que vous menez aussi au Siel c'est de lutter contre la surconsommation d'énergie. Faites-vous des mesures, par exemple sur certains bâtiments ?

On fait plein de mesures. On rend plein de services à nos adhérents, principalement les communes. On a un très gros service transition énergétique, dont dépend le groupement d'achat. Mais c'est très important de rappeler, même si c'est quelque chose qu'on dit et qu'on redit, que l'électricité la moins chère ou l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et quand, à l'échelle d'un pays, on a eu le pouvoir en quelques mois de baisser de 10 % nos consommations par rapport à l'année d'avant -alors évidemment, le temps clément qu'on a connu cet hiver y participe - mais quand collectivement, on se regroupe, que ce soit pour le groupement d'achat ou pour faire des économies d'énergie, la prise de conscience était extrêmement importante. Il faut quand même rappeler aussi que c'est quand on commence à toucher au portefeuille que la prise de conscience est là.

À propos de la consommation qui a reculé, vous le constatez au sein du Siel? Avez-vous des mesures récentes qui en attestent ?

Oui, oui. On fait beaucoup de conseils en termes d'économie d'énergie, en termes de rénovation de bâtiments, de consommation au quotidien. Il faut dire aussi que le groupement d'achat, c'est l'électricité, mais aussi le gaz, et le bois plaquette, le bois granulé. Voilà les quatre types d'énergie que nous achetons en collectif.