Hausse des coûts de l'énergie : il faut "plafonner les tarifs" plaide Jean-Christophe Lagarde de l'AREA

Aujourd'hui, "il y a des entreprises qui ne savent même ce qu'elles vont payer l'an prochain" se désole Jean-Christophe Lagarde, le président de l'association régionale des entreprises de l'agro-alimentaires en Normandie (AREA) et patron de la société de salaison de poissons Sepoa-Delgove , basée à Fécamp (Seine-Maritime).

Lui sait déjà que sa facture d'énergie va plus que doubler. "On passe de 70 000 euros cette année, l'an prochain on sera à 170 000 euros" explique le chef d'entreprise. Ce n'est pas tenable.

Une solutions pourraient être d'augmenter les prix des produits mais dans un contexte où l'inflation est déjà importante, les consommateurs s'en trouveraient lésés. Jean-Christophe Lagarde se dit que les discussions avec les distributeurs seront compliquées sur ce sujet.

Pour un plafonnement des tarifs

Mais si on ne peut pas augmenter les tarifs "on va produire à perte" redoute le président de l'AREA qui craint des fermetures d'entreprises dans les mois qui viennent si aucune solution n'est trouvée. Lui plaide pour un plafonnement des tarifs et une plus grande visibilité sur les prix.

"Cela fait déjà six mois qu'on est autour de la table avec la grande distribution et le gouvernement, et ils nous disent d'attendre" regrette Jean-Christophe Lagarde pour qui le temps presse.

