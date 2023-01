Hausse des dépenses énergétiques : "Nous ne voyons pas où nous allons", alerte Marie-Guite Dufay

France Bleu Bourgogne - Quelle est la mesure à l'échelle régionale qui va permettre de faire le plus d'économies d'énergies ?

Marie-Guite Dufay - Pour ce qui concerne les habitants, je pense que c'est vraiment la question du bâti. C'est le fait de faire des travaux dans les bâtiments, dans les logements, pour économiser l'énergie. Et d'ailleurs, nous avons un programme très adapté au niveau de la région pour aider, conseiller et amener des financements. Nous sommes dans une période extrêmement difficile d'un point de vue budgétaire parce que nous-mêmes nous subissons la hausse des coûts de l'énergie. Nous sommes en train de faire des économies dans notre budget, mais surtout pas dans celui-là. Parce que la question des économies d'énergie, on y est encore plus sensible aujourd'hui.

A l'échelle du conseil régional, vous avez pris plusieurs mesures, également ?

On a forcément un plan de sobriété énergétique, comme tout le monde. Mais comme tout le monde aussi, figurez-vous, on se serre la ceinture à partir du moment où nous avons une explosion des dépenses et qu'en face, nous n'avons pas les recettes correspondantes. Il nous faut réviser nos modes de dépenses, nos modes d'investissement et donc nous avons décidé de ralentir le rythme des investissements que nous faisons. La région, c'est une collectivité qui ne construit jamais pour elle.

C'est ce que vous reproche l'opposition, d'avoir gelé justement les investissements.

C'est ce que je suis en train de vous dire. La région construit pour les autres, donc nous on ralentit les investissements et nous disons à nos partenaires qu'il faudra effectivement retarder vos opérations parce que pour l'instant, nous ne voyons pas où nous allons. Nous avons une explosion des coûts de l'énergie qui vient à la fois de l'électricité qui fait fonctionner les trains et du gaz pour le chauffage dans les lycées.

Vous avez bon espoir que dans six mois, on puisse à nouveau investir au niveau régional ?

J'ai bon espoir. Disons que je vais tout faire pour. C'est mon travail de faire bouger les lignes. Je travaille avec l'Etat pour qu'il fasse pression sur la SNCF, pour faire baisser les coûts de l'énergie. Et ça, c'est un sujet qui est national. Mais je travaille aussi à mon niveau avec la SNCF pour revoir les conditions de nos conventions, puisque vous savez que pour faire circuler les trains, nous avons une convention avec l'entreprise.