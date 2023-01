Hausse des dépôts de bilan, crise de l'énergie : le bilan 2022 du tribunal de commerce de Châteauroux

L'année 2022 aura été marquée par une hausse du nombre d'entreprises en dépôt de bilan dans l'Indre. C'est le constat dressé par le tribunal de commerce de Châteauroux, qui fait sa rentrée pour la nouvelle année. L'institution a également dévoilé ses grandes orientations, avec notamment la mise en avant de la médiation, pour prévenir les situations conflictuelles. Entretien avec le président du tribunal de commerce.

Quel bilan vous tirez de l'année 2022 ?

Un bilan de reprise d'une activité quasi-normale après cette période de crise sanitaire, qui avait été très soutenue par les pouvoirs publics au niveau de l'économie, notamment au niveau des entreprises. Donc une reprise quasi-normale, avec bien sûr une inflation des dépôts de bilan et donc des procédures collectives. Mais on est encore dans une situation de quasi-aide. On n'a pas retrouvé, par exemple, le niveau de 2019 qui était où on avait ouvert 125 procédures collectives. On en a ouvert 102 l'année dernière, donc on est encore un petit peu en dessous.

Ça veut dire que le système des aides d'État, des reports de charges, ça a bien fonctionné, ça a permis de sauver des entreprises ?

Ça a permis d'alimenter la trésorerie; ce qui a permis peut être de sauver des entreprises, en tout cas de décaler la défaillance des entreprises qu'on aurait pu voir en 2020 ou en 2021.

Mais est-ce que vous en voyez aujourd'hui des effets de cette crise conjuguée maintenant à la crise des prix des matières premières, à l'inflation des prix de l'énergie ?

Là, on est dans une autre crise qui est différente dans son traitement parce que elle est moins massive évidemment, ça touche l'énergie, ça touche les matières premières, l'énergie. On ne sait pas trop. Les chiffres, on entend un peu tout, en terme de prix d'électricité notamment, donc on ne sait pas. Effectivement, il y a une inquiétude sur 2023 par rapport à cette situation de charges. Il y a des aides de l'Etat qui sont en train de se mettre en place ou qui ont été mises en place pour soutenir un peu ce temps de reprise et d'augmentation de l'énergie, et on verra un peu ce que ça va donner. C'est difficile de faire des prévisions.

Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont particulièrement touchés en ce moment ?

Alors oui, effectivement, l'industrie, le bâtiment s'en tirent plutôt bien. Par contre les commerces, les restaurants souffrent beaucoup. La fréquentation au niveau des restaurants, pour certains, a beaucoup baissé. Et puis il y a un élément dramatique, c'est le personnel. Et donc des établissements sont obligés de réduire leur temps d'ouverture ou de fermer carrément parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour répondre à la demande.

Quels sont les délais aujourd'hui au tribunal de commerce ?

En matière de contentieux, nous avons beaucoup réduit les délais depuis trois ans. Nous sommes passés d'un an environ sur le délai de traitement d'un litige à moins de huit mois sur l'année 2022. Ce qui permet justement de traiter plus facilement et d'avoir une réponse à un litige beaucoup plus rapidement pour les parties qui sont concernées.

Aujourd'hui, on sent qu'il y a une nouvelle tendance : aller vers davantage de conciliation pour éviter justement de finir par un jugement

Vous avez raison de le souligner; notre ministre de la Justice l'a d'ailleurs rappelé fortement dans sa conférence de presse du 5 janvier dernier. Il y a une grande volonté de règlement à l'amiable des conflits plutôt que de passer par un jugement. L'adage "un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon jugement" est tout à fait vrai aussi en matière commerciale puisque quand il y a un jugement, il y a toujours, ou très généralement un gagnant-perdant, voire deux perdants, et ce n'est pas forcément une bonne chose pour sortir d'un conflit, surtout dans une démarche commerciale.

Le tribunal de commerce, c'est encore quelque chose qui fait très peur. Et pourtant, vous avez aussi un travail de prévention. Vous n'êtes pas là que pour fermer des entreprises entre guillemets ?

Pas du tout. Notre mission première, en dehors du règlement et du jugement des conflits, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs difficultés. Mais on s'appelle tribunal de commerce et le terme tribunal est parfois lourd à porter pour faire venir des dirigeants d'entreprises le plus tôt possible, quand ils rencontrent des difficultés parce qu'il y a des solutions, il y a des possibilités de les accompagner (...) Quand on est juge, on est tous dirigeant ou ancien dirigeant d'entreprise, donc on connaît bien aussi les situations. Très souvent, on attend plutôt la dernière minute pour chercher de l'aide. Au delà des dirigeants, les professionnels du chiffre, c'est aux experts comptables, qui le font déjà beaucoup, mais aussi aux organismes consulaires, ou organisations professionnelles de prévenir aussi les dirigeants d'entreprises qui peuvent avoir de l'accompagnement. Il n'y a pas que le tribunal de commerce, mais le tribunal de commerce en fait partie.