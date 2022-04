Hausse des fruits et légumes : la cueillette a toujours la cote dans la Somme

Depuis des semaines le prix des fruits et des légumes flambent dans nos supermarchés. Des hausses qui poussent chacun d'entre nous à trouver des techniques pour y palier. Les amateurs de produits locaux, eux continuent à se rendre chez les producteurs et maraîchers.

Vous l'avez sans doute remarqué en poussant votre caddie au supermarché, les prix des fruits et légumes ont flambé ces dernières semaines. Alors forcément chacun y va de sa technique pour continuer à en consommer sans se ruiner. Certains choissisent les magasins hard-discount. Mais à l'heure du printemps, il y a une autre option: les cueillettes, comme celle de Saint-Gratien, dans la Somme, qui a rouvert le 15 avril.

Se founir à la cueillette, c'est tout ce qu'attendait Pauline. "Avec sa réouverture, je ne vais plus me fournir dans les supermarchés. Il y a deux semaines, j'ai vu le kilo de courgettes à 7 euros_. C'est scandaleux. Ici je suis sûre de trouver moins cher, plus frais et de meilleur qualité."_La trentenaire , venue avec son fils de deux ans et demi et son mari, a même sorti la brouette pour remplir son frigo pour une semaine.

Le frais, le bio et de la qualité à n'importe quel prix... ou presque

Blandine y va plus doucement avec son sac plastique. Avec ses amis elle ira du côté des salades. "Les salades, les épinards c'est moins chers que dans les grandes surfaces. En revanche, les radis ça m'a l'air plus cher. Mais peu importe si j'en voulais, j'en prendrais quand même", assure la jeune fille. T

Tout n'est pas forcément moins cher ici qu'en grande surface mais le plus c'est d'avoir du frais et du local quoi qu'il en coute pour Deborah et ses enfants. "J'ai un budget pour cela. Je préfère dépenser mon argent pour cela et permettre à mes enfants de manger du bon".

Deborah, Daniel et leurs deux filles sont venus acheter des légumes frais à la cueillette de Saint-Gratien. © Radio France - Virginie Vandeville

_Son bugdet alimentaire par mois est passé de 90 à 130 euros ces derniers mois. Pas le choix donc pour Déborah. Elle a donc modifié ses habitudes. "Cela veut dire un peu moins de sorties au restaurants, de sorties et puis les légumes que je prends ici et bien je vais en congeler également une partie pour en garder pour plus tard."_